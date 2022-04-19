فن أبوظبي يشارك لأول مرة في بينالي البندقية بإيطاليا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن فن أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عن تنظيم معرض «آفاق: الفنانون الناشئون» في قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية، خلال الفترة من 20 أبريل ولغاية 22 مايو المقبل، بالتزامن مع فعاليات بينالي البندقية 2022.

يقدم فن أبوظبي، الذي يسجّل حضوره لأول مرة في إيطاليا، مجموعة الأعمال التكليفية التي صممها الفنانون الناشئون كريستوفر جوشوا بنتون وميثاء عبد الله وهاشل اللمكي خلال دورة فن أبوظبي 2021 تحت إشراف القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فيلراث، المؤسسين الشريكين لمنصة التقييم الفني متعددة التخصصات «آرت ري أوريانتد».

برنامج فني

وتوجّه مبادرة «آفاق: الفنانون الناشئون» الدعوة للقيمين المحليين والدوليين لاختيار مجموعة من الفنانين الناشئين المقيمين بدولة الإمارات والتعاون معهم ضمن برنامج فني على مدار العام، مقدماً بذلك فرصة رائعة أمام الجيل الجديد من المبدعين والفنانين لاكتساب المهارات وصقل ممارساتهم الإبداعية بتوجيهات وإرشادات هؤلاء القيمين الفنيين. ويحظى الفنانون المشاركون بالدعم المالي والتوجيهي لترجمة أفكارهم الإبداعية إلى أعمال جديدة يتم عرضها ضمن فعاليات فن أبوظبي، وبالتالي إضافة المزيد من النجاحات والإنجازات إلى مسيرتهم الفنية.

منصّة دولية

وقالت ديالا نسيبة مديرة معرض فن أبوظبي: «يواصل فن أبوظبي التزامه بتمكين الفنانين من أجل تطوير ممارساتهم الفنية، عبر إتاحة الفرص التي تدعم مسيرتهم المهنية وتعزز حضور أعمالهم دولياً. يحظى برنامجنا السنوي «آفاق: الفنانون الناشئون» بتمويل من المبادرة الداعمة للفن والثقافة التي تم إطلاقها مؤخراً تحت عنوان «أصدقاء فن أبوظبي»، لنستمر في تمكين الجيل الناشئ من الفنانين والمبدعين المقيمين بدولة الإمارات عبر منصّة دولية منقطعة النظير، والفضل يرجع إلى أصدقاء فن أبوظبي. ونحن سعداء باستضافة كريستوفر جوشوا وميثاء عبد الله وهاشل اللمكي وتقديم أعمالهم مرة أخرى، ولكن هذه المرة في البندقية».