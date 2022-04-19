بيوت الشعر في الوطن العربي.. فضاء ثقافي يحتفي بشهر رمضان المبارك

المصدر: دبي ـ البيان

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تشكّل بيوت الشعر في الوطن العربي، خلال شهر رمضان المبارك، فضاءً ثقافياً يحتفي بالشهر الفضيل عبر سلسلة فعاليات تتنوّع بين الأمسيات والندوات والجلسات الحوارية.

وشهد بيت الشعر في نواكشوط أمسية شعرية رمضانية تحت عنوان «رمضانيات لغوية وأدبية»، استضاف خلالها الشاعرين محمد الحافظ أحمدو، والنبهاني أمغر.

بدأت الأمسية بكلمة لمدير بيت الشعر الدكتور عبدالله السيد، رحّب في مستهلها بالشاعرين والحضور، وأكد أن بيت الشعر دأب منذ تأسيسه على تنظيم أمسيات رمضانية، وأشار إلى أن هذه الأمسية ستجمع بين الإلقاءات الشعرية للشاعرين الضيفين، إضافة إلى قصص ونوادر من أدب رمضان.

«في حضرة فؤاد حداد»

وضمن برنامجه الثقافي لشهر رمضان المبارك، أقام بيت الشعر بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، أمسية شعرية بعنوان «في حضرة فؤاد حداد» استضاف فيها الشاعر مسعود شومان، والشاعر يسري حسان، في إضاءات حول تجربة الشاعر والمؤسس فؤاد حداد، حيث جرى إلقاء الضوء على بعض الجوانب الإبداعية والنفسية في تجربته الشعرية، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.

وبدأت الأمسية بالشاعر يسري حسان، الذي تحدث عن تجربة فؤاد في شعر العامية المصرية، وشهادات الشعراء عنه من قبل بيرم التونسي، وصلاح جاهين، والأبنودي، وعلاقة حداد بالأغنية والملحنين، كما تناول تجربة كتابة «المسحراتي» كتجربة فريدة ومغايرة لما قدمه من سبقوه في إطار مغاير يجمع بين الثابت والمتغير.

أمسية رمضانية

ونظم بيت الشعر في مدينة المفرق في الأردن أمسية رمضانية للشاعرين: عبدالكريم أبوالشيح، وأكرم الزعبي، وأدار مفردات الأمسية الشاعر خالد الشرمان، وسط حشد كبير من محبي الشعر الذين تفاعلوا مع القراءات وأنشطة البيت المتميزة والنوعية. تناولت القصائد موضوعاتها ما بين الذاتي والإنساني.

استهل القراءة الأولى الشاعر عبدالكريم أبوالشيح، حيث أخذ الحضور إلى أجواء ومناخات وألق شعري متميز، مبحراً في فضاءات الروح المسكونة بمعنى الجمال، وامتازت القراءات بالإلقاء الذي أضفى جمالاً على جمال القصائد.