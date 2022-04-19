هدى الخميس: يوم زايد للعمل الإنساني محطة سنوية للعطاء نستذكر فيه الإنجازات العظيمة والقيم النبيلة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «إنَّ يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة سنوية للعطاء نستذكر فيه جميعاً الإنجازات العظيمة والقيم النبيلة التي زرعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أسهمت في ترسيخ العمل الإنساني أسلوب حياة وثقافة مجتمعية إماراتية تنادي بالعطاء الخالص بلا مقابل، بغض النظر عن اختلاف الثقافات والمعتقد، راسماً بفكره ورؤيته الخلاقة مكانة متقدمة للإمارات كواحدة من أهم الدول المساهمة في العمل الخيري عالمياً».

وأضافت: «إنَّ قيادتنا الرشيدة اليوم تسير على نهج الوالد المؤسس، مستلهمةً مقولته، طيب الله ثراه، إن التعاون بين البشر يؤدي إلى التراحم الذي حث عليه الخالق سبحانه تعالى، لتبرز مع كل تحدٍ يواجه البشرية، المواقف الإنسانية والنبيلة للإمارات، والمبادرات الكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رجل الإنسانية وفارسها الأول، في مد يد العون والمساعدة للإنسان أياً كان وبدون تمييز، قبل جائحة كوفيد 19 وبعدها».

وأكدت أنَّ اليوم يمثل مناسبة مثالية نؤكد من خلالها التزامنا وحرصنا في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي على تعزيز مكانة الدولة عالمياً كعنصر دولي فاعل في مجالات العمل الإنساني والتطوعي عبر دعم استمرارية العمل من أجل الإنسان من خلال العديد من المبادرات وبرامج المنح والإغاثة، التي تسهم في استكمال مسيرة الخير محلياً وعالمياً، إلى جانب الحفاظ على إرث زايد الوالد المؤسس في العطاء.