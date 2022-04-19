«سوتس بالعربي» تقلبات وقضايا في العمق

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت أحداث الحلقة 16من مسلسل «سوتس بالعربي»، عن الكثير من التقلبات والقضايا، والتي تحمل في ثناياها قصص الناس. وحفلت حلقات العمل الأخيرة بجملة أحداث مشوقة، ومن بينها ارتباط تارا عماد (ليلى)، بأحمد داوود (آدم)، ثم انفصالهما، وذلك بعدما فضل داوود (آدم) مصلحة العمل على علاقته العاطفية.

قبلت (ليلى) الارتباط بـ(آدم)، عاطفياً، بعدما ترك الأخير صديقته شيرين. وخرج الثنائي سوياً على العشاء، وظهر التناغم والانسجام بينهما، لكن سرعان ما تعقدت الأمور، وذلك بعد ما أصر آسر ياسين (زين)، ألا يصارح (آدم)، (ليلى)، بعدم تخرجه في كلية الحقوق، حتى لا ينتشر ذلك الخبر في الشركة، ويستغله خصومه في العمل.

ولم تقتنع (ليلى)، بحجة (آدم)، وهو ينفصل عنها، حيث قال لها إنها تسببت في ترك صديقها القديم عمله بالشركة، وأنه يفضل ألا يلاقي المصير ذاته، وفسرته بأنه ربما يحن لصديقته القديمة، شيرين. تشارك تارا عماد في بطولة مسلسل «سوتس بالعربي»، مع نخبة من النجوم، من بينهم النجم آسر ياسين، والنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد داوود، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني. مسلسل «سوتس بالعربي»، هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي، الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 - 2019).