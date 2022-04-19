دبي تستضيف معرضاً للفن الرقمي المبتكر

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدّم مسرح الفن الرقمي في دبي للزوار، بُعداً جديداً لثقافة هذه المدينة المستقبلية الرائعة، عبر معرض «ديجيتال إكسترا فاغانزا» المُرتقب، حيث وجّه مسرح الفن الرقمي، دعوة للفنانين على مستوى العالم، لعرض مواهبهم على شكل أعمال فنية، تعبُر الحقائق والأبعاد البديلة.

من موقع مسرح الفن الرقمي المميز في سوق مدينة جميرا، يدعو المسرح الزوار إلى تخيل أنفسهم كمسافرين في رحلة سردية، تخاطب جميع الحواس، وتأخذهم إلى عوالم غير معروفة على كوكب الأرض ومجرات أخرى، قبل أن ينغمسوا أخيراً في معرض «ميتافيرس»، الذي أنشأته منصة «آر هيد» (Arhead) الرقمية خصيصاً للمعرض. عبر الانتقال بين الواقع الافتراضي، الواقع المعزز، واقع «ميتا»، الذكاء الاصطناعي، وميزة الفيديو القديم، يعيش المشاركون تجربة فريدة، يشاهدون ويعيشون خلالها وجهات نظر مختلفة للفن المرئي.

في معرض «ديجيتال إكسترا فاغانزا» الاستثنائي، يُعتبر كل زائر للمعرض، بمثابة بطل يعيش فصول قصته. بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف مسرح الفن الرقمي «SYNTI»، أول نموذج رقمي وتصور للذكاء الاصطناعي.

وفي معرض «ديجيتال إكسترا فاغانزا»، سيتم عرض الأعمال المبتكرة لأربعة فنانين رقميين مشهورين، جنباً إلى جنب مع أعمال عشرة فنانين معاصرين، سيتم اختيارها من بين مئات المشاركات الفنية التي شارك بها فنانون من حول العالم.