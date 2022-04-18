مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تعلن الموعد النهائي للتقديم في جوائزها للتصميم والإبداع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في إطار استراتيجيتها للاحتفاء بالابتكار الفني ونشر ثقافة التميز وتشجيع المواهب الوطنية الشابة على الإبداع، وبالشراكة مع دار «فان كليف أند آربلز»، وشركة «جلف كابيتال»، المتخصصة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة دول الخليج وآسيا، وتوتال للطاقات في الإمارات العربية المتحدة، عن آخر موعد أمام المبدعين الإماراتيين للترشح لـ4 جوائز في مجال التصميم والإبداع بقيمة 90 ألف درهم.

تعزيز

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ولما يزيد على ربع قرن منذ تأسيسها، تواصل التزامها بتنمية المهارات وصقل المواهب والاستثمار في الشباب والاحتفاء بالمبدعين الإماراتيين في جميع مجالات الإبداع، وقالت: «من خلال جوائز المجموعة، نعمل مع شركائنا على تعزيز المسؤولية المجتمعية والإسهام في استدامة النهضة الثقافية وتمكين الصناعات الإبداعية».

وتابعت: «إثراءً للرؤية الثقافية لأبوظبي، وترسيخاً لمكانتها عاصمة إقليمية للثقافة والفنون، وحاضنة عالمية للمبدعين، نواصل تقديم أقصى الجهود في سبيل تعزيز المنظومة الوطنية للثقافة وصولاً إلى توفير فرص التدريب الاحترافي في التخصص المهني للشباب الإماراتي من قادة المستقبل».

تحفيز

وأشارت المجموعة إلى أن آخر موعد للتقديم في «منحة التصميم»، وهي بالشراكة مع «ليكول» بدعم من دار «فان كليف أند آربلز»، التي تهدف إلى زيادة المعرفة بصناعة المجوهرات في الإمارات، وتحفيز إتقان الحرف اليدوية والانفتاح على العالم، سيكون 18 مايو المقبل، فيما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة قيمتها 50 ألف درهم إماراتي في 30 مايو المقبل. كما ستتاح الفرصة للفائز للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس لمدة أسبوع واحد في برنامج تدريبي في «ليكول».

كما أعلنت أن آخر موعد للتقدم لجائزة الإبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، «جلف كابيتال»، التي تأسست عام 1996 بالشراكة مع شركة «جلف كابيتال» تقديراً للإبداع المتميز لممارسي الفنون المرئية والمسرحية الشباب، سيكون في 18 مايو المقبل، على أن يعلن عن الفائز بجائزة قيمتها 20 ألف درهم إماراتي خلال حفل توزيع الجوائز بمهرجان أبوظبي يوم 20 يونيو المقبل.

وأوضحت المجموعة أن آخر موعد للتقديم في جائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، «جلف كابيتال»، التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، وتستهدف الشباب من 18 إلى 35 عاماً، لإنتاج عمل فني أصلي مستوحى من معرض مهرجان أبوظبي، عبارة عن فيديو سواءً فيلم أو رسوم متحركة، والتصوير، والفنون التشكيلية من رسم ونحت وتركيب وغيرها، سيكون في 31 مايو المقبل، على أن يُعلن عن الفائز مع اجتماع اللجنة في 15 سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «سعداء بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي في كل من جوائز الإبداع والفنون التشكيلية»، مضيفاً: «نأمل أن تلهم هذه الجوائز المتميزة المواهب الإماراتية الشابة للإسهام في المشهد الفني والثقافي في الإمارات العربية المتحدة».