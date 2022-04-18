رأس الخيمة تحتفي بالإعلاميين لجهودهم في سرد إنجازات الدولة

المصدر: رأس الخيمة

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أقامت غرفة تجارة رأس الخيمة، أول من أمس، سحوراً رمضانياً، حيث استضافت فيه مجموعة كبيرة من الإعلاميين من مختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة والسوشيل ميديا، وسط أجواء رمضانية ساحرة، وذلك في الخيمة الرمضانية بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة التجارة والنائب الأول لمجلس الإدارة سعيد الصياح، والنائب الثاني وليد عبد الكريم، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وقيادات الصحف وممثلي جمعية الصحافيين، واكتمل وهج سحور غرفة التجارة مع فرقة موسيقية، أثْرت حفل السحور بما قدمته من عزف موسيقي على وقع العود، ما أضفى رونقاً خاصاً على المكان.

وحرصت غرفة التجارة، على دعوة مختلف وسائل الإعلام، اعترافاً بِدَور الإعلام والإعلاميين في إثراء فِكر ووعي المجتمع، وتوصيل رسائل مجتمعية إيجابية، إلى جانب ما يقومون به من دعم كبير لخطط وأهداف المؤسسات الحكومية والخاصة التي توافق رؤى الدولة.

وجاء هذا اللقاء، تكريماً من الغرفة للإعلاميين، الذين يُسَخِّرون جهودهم في سبيل نقل الحقائق كما هي، والمساهمة في توعية الجمهور، وسرد إنجازات الدولة ومؤسساتها، وإبراز دورها الفاعل في الارتقاء بالإنسان والمجتمع، إلى جانب قيامهم بتغطية فعاليات ومبادرات ومشاريع «غرفة التجارة»، التي تستمر طوال العام، ليسهموا في دعمها بمصداقيتهم المعهودة، من خلال نقل تفاصيلها للجمهور بأفضل صورة.