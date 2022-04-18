«البيان» تستطلع آراء الجمهور حول دراما رمضان 2022

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

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قضايا وموضوعات متنوعة تتناولها أعمال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، والذي نشهد فيه عودة قوية لكافة أنواع النتاجات الدرامية العربية حيث تحظى في مجملها بمتابعة لافتة من قبل أفراد الجمهور عبر شاشات القنوات الفضائية المحلية والعربية وكذا المنصات الرقمية والتطبيقات، خاصة وأنها تتناول مجموعة أحداث مجتمعية ومسائل وحكايات حياتية واقعية بجانب القصص التاريخية والوقائع المعاصرة المعيشة. ذلك علاوة على حضور أسماء فنية عربية بارزة فيها، وأيضاً تعدد أساليبها الإخراجية وثراء وشمولية أنواعها ( أعمال: كوميدية، تراجيدية..تاريخية ورومانسية..إلخ).

ولا شك أن خريطة هذا المشهد الدرامي وطبيعة التفضيلات والخيارات ومعايير المقارنات بشأنه لدى المشاهدين، أصبحت في هذه الأيام، وبعد انقضاء أكثر من 15 يوماً من الشهر الفضيل، أوضح وأرسخ، ما يعني أنه بات باستطاعتهم إبداء الآراء بشأن المسلسلات والبرامج المتنوعة، وتقديم تقييماتهم الشخصية حول طبيعة ما يفضلونه من بينها ويرونه متصدراً..وأيضاً حول الفنان الذي يجدونه أجدر والقناة التلفزيونية الأنجح والأكثر تشويقاً في هذا الموسم من وجهة نظرهم..وسوى ذلك من الجوانب المتعلقة بهذا الموسم الدرامي الرمضاني.

وعلى هذا الأساس، تطلق «البيان»، استطلاعها السنوي الخاص بدراما رمضان 2022، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستطلعة معه آراء أفراد الجمهور حول أفضل البرامج والأعمال الدرامية والفنانين والشاشات التلفزيونية والمنصات الرقمية المتخصصة بالمجال، في هذا الموسم، لتعلن، لاحقاً، مع نهاية الشهر الفضيل، بيانات وتفاصيل نتائج الاستطلاع المشتمل على قائمة طويلة تضم عناوين غالبية الأعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية.

ندعوكم للمشاركة في الاستطلاع أدناه ..