سمكة القرش.. فضول متبادل

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تُعد سمكة القرش بسمعتها الشهيرة المرتبطة بالعنف والافتراس وبث الرعب في القلوب، من أبرز أهداف المصورين من عشاق المغامرة والاكتشاف وتحقيق قفزاتٍ نوعيةٍ لها ما يميّزها عن الأعمال الشائعة في هذا المجال. وهذا بالضبط ما جال في بال المصور البريطاني ماتي سميث الذي أثار اهتمام مجتمعات التصوير من خلال صورةٍ لسمكة قرش أبيض كبيرة يبلغ طولها 3.5 أمتار. موقع التقاط الصورة كان في جزر شمالي نبتون قبالة الساحل الجنوبي لجنوبي أستراليا، حيث يشتهر هذا الموقع بسبب وجود أسماك القرش الأبيض، بسبب ارتفاع أعداد حيوانات الفقمة، وبالتالي فهو بمقام بؤرة تغذية غنية لأسماك القرش. وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أوضح سميث أنه تمكن من التقاط هذه الصورة بتقنية تُعرف باسم «Over Under Photography»، أي التقاط صورة نصفها فوق سطح الماء ونصفها تحت الماء، وهي تُعد التقنية المفضّلة بالنسبة إليه للتصوير في المحيط. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها سميث هذه الطريقة لتصوير الموضوعات تحت الماء، إلا أنه أراد حقاً إضافة صورة سمكة قرش أبيض اللون إلى مجموعته. ووصفَ سميث اللقاء بسمكة القرش الأبيض الكبيرة، قائلاً: «كانت هادئة تماماً، فقد اخترت تصوير سمكة القرش هذه عن قصد من بين العديد من أسماك القرش المحيطة، لأنها كانت تُظهر سلوكاً فضولياً وغير عدواني».

وبالإضافة إلى كونها الصورة التي مَنَحَت سميث لقب «أفضل مصور بريطاني تحت الماء لعام 2022»، فقد نالت الصورة الثناء والإعجاب من قبل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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