26 لوحة حروفية في معرض «ابتهالات» بالشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتضن النادي الثقافي العربي في الشارقة معرضاً خطياً بعنوان «ابتهالات» للخطاط خليفة الشيمي، وافتتح المعرض د. عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور علي المغني نائب رئيس مجلس الإدارة وإبراهيم سعيد بن بطي مدير النادي.

وضم معرض «ابتهالات» نحو 26 لوحة حروفية بأحجام مختلفة، ومنها الكبير والمتوسط، وتجمع بين الحرف واللون في عملية مزج تقوم على إتقان الحرف العربي في أصوله، والحذق في اختيار الألوان وتدرجاتها، ما يخلق انسجاماً يجذب عين المتفرج المتأمل، ويبعث فيه الارتياح، ويحفز دواعي التأمل لديه.

وتتغير الرؤى والدلالات النفسية من لوحة إلى أخرى، ما بين البهجة، والاتساع، والنور، والاحتشاد، والاصطراع، والتوازي، والتربيع، والتدوير، والتركيز، والتوزيع، وغيرها من الحالات والأوضاع التي تثيرها كل لوحة من لوحات المعرض.

تأمل ومناجاة

وقال خليفة الشيمي: «إن المعرض من ناحية فكرته ومضمونه دعوة إلى التأمل والمناجاة يتجه فيها نظر المتفرج إلى التأمل ومناجاة الخالق اعتباراً بكل المعاني الخفية التي أودعها في الطبيعة، فكل لوحة نص بصري ينتقل بالمتلقي إلى حالة ذهنية معينة، حيث الألوان والخطوط التي تترك مساحة للمشاهد لينخرط من خلالها في تلك المناجاة».

بدوره، قال الدكتور عمر عبدالعزيز: إن تنظيم النادي المعرض في هذه الليالي المباركة، يأتي في إطار تقليد درج عليه النادي، وهو إحياء ليالي الشهر الفضيل بتظاهرات تنسجم مع أجواء الشهر الابتهالية والتعبدية، وتؤكد البعد الروحاني له، وإضفاء طابع الجمال البصري على لياليه.

وأضاف عبدالعزيز إن خليفة الشيمي فنان مقتدر طبع أسس مسيرته على خبرة ضافية وإتقان جلي لأصول الخط العربي وهو ما يتجلى في أعماله المختلفة سواء في اللوحات أو في الخطوط التي أبدعها لكثير من مساجد الشارقة والإمارات.