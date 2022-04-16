أعلام الشرق والغرب في كتابين

المصدر: دبي ـ البيان

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صدر للكاتب التونسي حسونة المصباحي، كتابي «إشراقات الثقافة العربية» و«أنوار الثقافة العربية»، جمع فيهما كوكبة لامعة من كواكب الفكر والشعر والثقافة العربية.

ويسلّط كتاب «أنوار الثقافة العربية»، الضوء على قامات فكرية وأدبية من مشرق الوطن العربي ومغربه، ويعرف بها عن كثب، كما يتناول بالتعريف، جل ما أنتجته هذه القامات من آثار كانت وما زالت منارة يهتدي بها القارئ العربي.

ويقدّم الكتاب سيرة حياة كلّ شخصية، من خلال بعض إنتاجها أو اللقاء بها والحوار معها، في ما يمثل دعوة إلى قراءة نتاج تلك الشخصيات الثقافية، وما تركته من مؤلّفات خالدة.

وفي كتاب «إشراقات الثقافة العربية»، يسلّط الضوء من خلال مقالات منفصلة على قامات فكرية وثقافية غربية، تركت تأثيرها الكبير في الفكر العالمي عامة، والعربي خاصة.

ويلخّص الكتاب سيرة كوكبة من المبدعين الغربيين في مجالات شتّى، ويبيّن دورهم التنويري في مجتمعاتهم الغربية المختلفة. حيث يفرد لكلّ نوع من أنواع الثقافة مكاناً، فهناك الفلسفة والشعر والرواية.