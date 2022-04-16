دبي تشهد الكشف عن واحد من أكبر أحجار الياقوت في العالم

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة إس جيه غولد آند دايموند لإدارة أصول الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، اليوم، مجموعة كاليستو الحصرية في دولة الإمارات، وذلك في فندق والدورف استوري بمركز دبي المالي العالمي، وكشفت خلالها عن مجموعة فريدة من الأحجار الكريمة تضم 12 حجر ياقوت خام تم استخراجها من تنزانيا.

ورفعت الشركة الستار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بهذه المناسبة، عن واحدة من أكبر أحجار الياقوت الأحمر الطبيعية في العالم بحجم 8400 قيراط أي ما يعادل 2.8 كيلوغرام، وهو يعرض لأول مرة في العلن منذ استخراجه.

وبهذه المناسبة قال باتريك بيلاتي، المدير العام في إس جيه غولد آند دايموند: «يعتبر هذا الحدث بمثابة فرصة رائعة للتعرف إلى هذه المجموعة المدهشة من الأحجار الكريمة النادرة، والتي بفضل الجهود الجبارة المبذولة أصبحت في متناول العالم». وأضاف: «يستغرق الياقوت ما بين 20 إلى 30 مليون سنة ليتشكل، ولن نشهد تشكل مثل هذه المجموعة المذهلة مرة أخرى بينما نحن على قيد الحياة».

وتابع بيلاتي: «كانت المجموعة في البداية عبارة عن حجر واحد ضخم، ولكن تم تقطيعه لاحقاً إلى 12 قطعة لأسباب لوجستية تتعلق بالنقل. واليوم نكشف عن نجمة المجموعة والتي أطلقنا عليها اسم ايريس أي برج الحمل، وهي عبارة عن حجر ياقوت أحمر خام يصل وزنه إلى 8400 قيراط».

تقدر القيمة الأولية لحجر إيريس الذي من المقرر أن يتم عرضه في مزاد علني بدبي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، بأكثر من 120 مليون دولار. ويشمل تركيبيها الكيماوي على الكالسيوم والألمينيوم والسيليكات، أما أبعاده (16.20 سم X 11.10 سم X 8.80 سم).

اختارت الشركة كوكبة من 12 نجمة بأحجام مختلفة لتكون عبارة عن شعار للمجموعة، تمثل القطع النادرة التي تضمها، والتي تشكل محطة استثنائية في تاريخ الشركة منذ تأسيسها في 2017.

كما أعلنت إس جيه غولد آند دايموند عن شراكة وتعاون مع بنك تبارك للاستثمار، مما سيسهم في تيسير عمليات البيع والشراء أمام العملاء.