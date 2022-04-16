«أنوار الثقافة العربية».. قامات أدبية وفكرية في كتاب

المصدر: دبي - البيان

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أصدر الكاتب التونسي حسونة المصباحي كتاب «أنوار الثقافة العربية»، جمع فيه كوكبة لامعة من كواكب الفكر والشعر والثقافة، ويسلّط فيه الضوء على قامات فكرية وأدبية من مشرق الوطن العربي ومغربه، ويجعلنا نتعرّف عن كثب إليهم، إذ يقدّم لنا الكاتب عصارة ما أنتجوه من آثار كانت وما زالت منارة يهتدي بها القارئ العربي أينما كان. من ميّزات هذا الكتاب أنّه يقدّم سيرة حياة كلّ شخصية من خلال بعض إنتاجها أو اللقاء بها والحوار معها ممّا جعل له أهمّية كبيرة، وحثّنا على قراءتها بشكل عميق من خلال العودة إلى ما تركته لنا من مؤلّفات خالدة.

لقد تطرّق الكاتب إلى مختلف الموضوعات من خلال هذه الشخصيات، فكان لكلّ مجال حصّته المناسبة سواء كان شعرًا أو رواية أو فكرًا.

إنّه كتاب في الثقافة العربية المعاصرة منذ بدء عصر النهضة إلى يومنا هذا، وهذه هي الفترة الذهبية لهذه الثقافة التي تُعدُّ أساسًا متينًا للبناء عليه من قبل الأجيال الجديدة التي لا يمكن أن تتجاوز تلك القامات التي ما زال إبداعها نبراسًا يضيء الطريق الطويل إلى مجتمع ما زال يبحث عن حصّته من ضوء الشمس.

كما أصدر المصباحي كتاب «إشراقات الثقافة الغربية» يضمُّ مجموعة من المقالات التي تسلّط الضوء على قامات فكرية وثقافية غربية تركت تأثيرها الكبير في الفكر العالمي عامة والعربي خاصة.

يلخّص الكتاب سيرة كوكبة من المبدعين الغربيين في مجالات شتّى، ويبيّن دورهم التنويري في مجتمعاتهم الغربية المختلفة.