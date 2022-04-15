«الإمارات للآداب» تنظم ورشة للتحرير الجماعي غداً

المصدر: دبي - البيان

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تعمل مؤسسة الإمارات للآداب ومجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، على إعداد الدليل الشامل لشهر رمضان في الإمارات، بمشاركة مجموعة من مستخدمي ويكيبيديا، وذلك في ورشة تحرير الجماعية تنظمها غداً.

وسوف تسلط ورشة التحرير الجماعية الضوء على الجوانب الرئيسة للتقاليد الإماراتية خلال الشهر الكريم في مقالة شاملة باللغة العربية. وسيتم ترجمة المقالة لاحقاً إلى الإنجليزية حتى يتمكن جمهور أوسع من القرّاء من الاطلاع عليها والتعرف على عادات الشهر الكريم بالدولة.

وستتناول المقالة جوانب مهمة من الثقافة الوطنية للإمارات، ومعلومات حول تقاليدها المحلية مثل «حق الليلة»، ورؤية هلال رمضان، والإفطار، والعبادات، والتقاليد الرمضانية كالخيام الخيرية، ووجبة إفطار رمضان العائلية والمزيد غيرها من العادات والطقوس والتقاليد الرمضانية الخالصة.

وسيطلب منظمو الفعالية من كل مشارك تحديد موضوع واحد للبحث والكتابة عنه، وسوف يتم ضم جميع الأجزاء ونشرها في مقال واحد شامل لجميع المشاركات. وعملاً بروح رمضان، يدعو المنظمون جميع المشاركين للبقاء لتناول وجبة السحور في موقع الفعالية في مقر مؤسسة الإمارات للآداب، مركز دبي العالمي للكتّاب، المتواجد في حي الشندغة التاريخي.