سلطان بن أحمد القاسمي يشهد المجلس الرمضاني لـ«الشارقة للصحافة»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أول من أمس، في مسرح المجاز، الجلسة الأولى للمجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في نسخته الحادية عشرة. تحدث في الجلسة التي حملت عنوان «اليوتيوب ومعادلة الترفيه والتأثير» عدد من صانعي المحتوى على منصة اليوتيوب، وهم: محمد النحيت من المملكة العربية السعودية، وأحمد رأفت من جمهورية مصر العربية، وباسل الحاج من المملكة الأردنية الهاشمية، وأدار الجلسة الإعلامي محمد المناعي. حضر الجلسة الرمضانية كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.

معلومات متكاملة

وتحدث محمد النحيّت عن أهمية حبّ الوسيلة الإعلامية نفسها، والاجتهاد في تقديم المعلومات المتكاملة بطريقة مريحة للمشاهد والجدّ في التدرب والسعي لتحقيق النجاح، مما يؤدي إلى تقديم وصناعة محتوى يعمل على تحقيق التأثير المطلوب وجذب المتابعين.

وأشار النحيّت إلى المميزات التي يقدمها اليوتيوب كمنصة أصبحت نافذة واسعة للإعلاميين والمبدعين تمنح الفرصة للجميع لتقديم برامج متكاملة ومتميزة في التقنيات الحديثة مما يسهم في جذب انتباه ومتابعة المشاهدين.

وتناول باسل الحاج أهمية النظر إلى التخصصية في تقديم المحتوى والموهبة للوصول إلى المشاهدين والمتابعين، والاهتمام بالإعداد الجيد والمتنوع لما يقدمه صانع المحتوى، إلى جانب المواءمة بين الترفيه وتقديم المعلومات الجديدة التي تحقق معادلة الترفيه والفائدة في ذات الوقت.

ولفت الحاج إلى أن المقدم الناجح للبرامج على منصة وقنوات اليوتيوب يعرف جيّداً أهمية تقديم المحتوى والتأثير الإيجابي، مشيراً إلى أن قنوات التواصل الاجتماعي تعتبر هي التلفاز الجديد، بشرط العمل الجيد، متمنياً أن يكون لصانع المحتوى حضور أكبر في المستقبل.

موضوعات عامة

من جانبه، قال أحمد رأفت إن التلقائية في التقديم وتناول موضوعات عامة هادفة هي أهم نقاط خارطة طريق النجاح في صناعة محتوى مؤثر على اليوتيوب كمنصة فتحت آفاقاً كثيرة لتقديم الأعمال واستثمار المواهب الصحافية والإعلامية، مؤكداً أن الجمهور يفضل التوازن بين الترفيه والمعلومات، وهو ما يُحدث التأثير الإيجابي المطلوب لأفراد المجتمع، والذي تسعى له كل البرامج على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.