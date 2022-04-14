هدايا عيد الفطر السعيد من القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر شهر رمضان المبارك مناسبة فريدة للتواصل مع من نحب والاحتفال بقيم المشاركة والتعاون، وكعادتها في مثل هذه المناسبات الاستثنائية، تشكل القرية العالمية المكان الأمثل للضيوف الراغبين بانتقاء الهدايا لأحبائهم، حيث يمكنهم الحصول عليها في 26 جناحاً تجسد ما يقارب 80 ثقافة مختلفة، حيث توجد مجموعة متنوعة من الهدايا المميزة لرسم الابتسامة على وجوه العائلة والأصدقاء خلال أيام العيد.

تجربة فريدة

فهناك تجربة تذوق فريدة خلال عيد الفطر مع 20 صنفاً ونكهات متعددة من العسل يوفرها جناح اليمن. كما يمكن الحصول على قرص كامل من العسل الطبيعي أو الاستمتاع بخيارات متنوعة من العسل بنكهة القرفة، أو بنكهة الزعفران، حيث يضفي طعماً مميزاً عند إضافته إلى الشاي أو القهوة أو الحليب، إلى جانب تقديم مجموعة مختارة من التمور الفاخرة المحشوة والموجودة في جناحي الإمارات والسعودية.

حلويات العيد

أما حلويات العيد فهناك أنواع متعددة من الشوكولاته الفاخرة في أجنحة لبنان وتركيا وإيران وأوروبا، وكعك العسل الفاخر الذي يتكون من طبقات من العسل المكرمل وبسكويت اللوتس ومقرمشات غراهام وبسكويت الزنجبيل، والمحشو بكريمة دولتشي دي ليتشي اللذيذة في جناح اليمن. وتعتبر الفواكه المجففة من أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها لمن نحب في العيد خلال تجمعات العائلة والأصدقاء، والتي يمكن استخدامها أيضاً في وصفات الأطباق والحلويات التقليدية، والتي تتوافر في أجنحة باكستان وتركيا والمغرب وأفغانستان.

أما الحلويات التركية التقليدية بألوانها الزاهية التي تحاكي ألوان الأحجار الكريمة وطبقة السكر الأبيض المتناثر فوقها كالثلج، والحلويات الشرقية في جناحي تركيا وسوريا، فتشكل جميعها خيارات مثالية لهدايا العيد بمذاقاتها الأصيلة.

عطور منوعة

وتبقى العطور سيدة الهدايا للأصدقاء أو العائلة، حيث توجد منتجات العطور التي تناسب أذواق الجميع في أجنحة السعودية والإمارات والكويت ولبنان لروائح مميزة ولا تنسى خلال أيام العيد.

وفي صباح العيد عادة ما يجتمع الأصدقاء والأقارب بعد الصلاة لتبادل التهاني، وأجمل ما يزين هذه اللحظات هو التطيّب بمجموعة متنوعة من منتجات العود والبخور من أجنحة الإمارات والبحرين والسعودية وتركيا.

كما يمكن تصميم الهدايا الخاصة وفق الطلب، كما توجد السلال الجميلة من جناح تايلاند مع ملئها بمجموعة من المنتجات الفريدة بمناسبة العيد.