محاضرة حول مخطوطة «سرح العيون» في «جمعة الماجد»

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع جامعة ليدن في هولندا والمنظمة الهولندية للبحث العلمي أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «سرح العيون لابن نَباتة: رحلة كتاب عربي حول العالم»، قدمها الدكتور بيتر ويب، أستاذ الأدب العربي بجامعة ليدن الهولندية. وتناولت المحاضرة مسألة ثنائية اللغة في الشرق الأوسط في فترة العصر العثماني من خلال تحليل دقيق لجملة فارسية واردة في مخطوطة «سرح العيون»، وتساءل المحاضر: هل نجح النساخ في نقل لفظة أعجمية ضمن كتاب عربي بشكل سليم؟ وهل اهتم القراء بفهمها؟ وأفاد أن ثمة إشارات واردة في المخطوطات تدل على مدى فعالية ثنائية اللغة على مستوى القارئ العادي في تلك الفترة.

كتاب متداول

وقال الدكتور بيتر: على الرغم من عدم شهرة كتاب سرح العيون في وقتنا الحاضر، فإنه من أكثر الكتب الأدبية تداولاً بين أيدي الناس من القرن التاسع حتى القرن الثاني عشر الهجريين، وقد انتشرت مخطوطاته في كل أنحاء دار الإسلام من مالي غرباً إلى الهند شرقاً، وكثرة مثل هذه المخطوطات أتاحت لنا إمكانيات ممتازة لاختبار قضايا عديدة مهمة متعلقة بتلقي الأدب العربي في تلك القرون وكيفية استخدام المخطوطات وقراءتها.

وقد جرى خلال المحاضرة طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات على المحاضر، وقد أجاب عنها جميعاً، وفي نهاية المحاضرة شكر المركز للدكتور بيتر ويب وجامعة ليدن الهولندية تعاونهم مع المركز.