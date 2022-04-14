«بيغ باد وولف» ينطلق اليوم مكرساً دبي واحة ثقافية عالمية

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق، اليوم، معرض «بيغ باد وولف»، الذي يضم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم، ويعرض أكثر من مليون كتاب، في مدينة دبي للاستديوهات. وتأتي دورة المعرض الثالثة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك؛ شهر الخير والعطاء.

ويتضمن المعرض إصدارات متنوعة حافلة بمفردات ومضامين ثقافات العالم المتنوعة مكرساً أهمية ومكانة دبي بوصفها ملتقى للحضارات والفكر والتسامح والانفتاح. وتتواصل فعاليات دورة هذا العام ابتداءً من اليوم وحتى 24 الشهر الجاري، متمماً 11 يوماً من التخفيضات الكبيرة المميزة التي تتراوح ما بين 50 % وحتى 80 % عن سعر البيع المحدد، مع دخول مجاني للمعرض، يومياً من الساعة 10:00 صباحاً إلى 2:00 صباحاً.

وتضم قائمة الشركاء الرئيسيين الذين دعموا عودة معرض بيغ باد وولف إلى دبي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» كشريك استراتيجي، وزارة الثقافة والشباب، كشريك لوجستي، مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج بصفتهما شريكي الموقع والرؤية.

أياً كان ما يحبه القارئ سيجده في معرض «بيغ باد وولف» لتخفيضات الكتب في دبي 2022، وذلك من الكتب الأكثر مبيعاً والروايات والخيال العلمي والرومانسية والأدب والروايات المصورة وكتب الأعمال وكتب المساعدة الذاتية والهندسة المعمارية والطهي وغيرها الكثير.

بسمة

كما سيرسم المعرض أيضاً البسمة على شفاه القراء الأصغر سناً بمجموعة كبيرة من كتب الأطفال التي تضم الكتب القصصية وكتب الأنشطة والكتب الملونة وكتب التلوين والكتب المصورة والكتب التفاعلية الرائعة. كما أن التخفيضات والخصومات في أسعار الكتب سترسم الابتسامة على وجه الأب والأم أيضاً.