حي دبي للتصميم يطلق أجندة رمضانية غنية ومتميزة

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف حي دبي للتصميم، الوجهة العالمية للفنون والتصميم والإبداع، عن أجندة شهر رمضان الغنية بالتجارب والأنشطة والورش الفنية، إلى جانب عروض متنوعة من المطاعم ليستمتع بها الزوار من العائلات والأصدقاء وأفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وتضم الأجندة التفاعلية ورشات للتعرف إلى فن الخط العربي، كما تمنح الزوار فرصة لتعلم الصناعات اليدوية والحرف كصناعة الشموع وتنسيق الزهور، بالإضافة إلى تقديم باقة من العروض الإبداعية في مجلس رمضاني الذي يعكس مهمة حي دبي للتصميم الأساسية، والمتمثلة في «إعادة التفكير في المعتاد»، وجمع المبدعين من كل المجالات معاً في تجربة ملؤها الابتكار والتعاونُ والإلهام.

وتستهدف ورشة «ميزون دي فلوغ» محبي الزهور وتطلعهم على كيفية تنسيقها تحت إشراف فريقٍ من المتخصصين بهذا المجال، وتقدم للمشاركين الزهور والأدوات اللازمة جميعها وتترك للزوار استحضار حسهم الفني والإبداعي.

ويجلب الخطاط محمد آغاتي خلاصة خبراته الممتدة لثماني سنوات في صالات العروض والعلامات التجارية البارزة مثل مهرجان «سكة» للفنون و«تشكيل» وغيرها الكثير، ليشاركها مع زوار حي دبي للتصميم خلال رمضان عبر ورشة فنية يقدمها يوم السبت 16 الشهر الجاري.

المجلس الرمضاني

وتقدم مؤسسة «من العرب» ورشة عمل بإشراف خبرائها المتخصصين بصناعة الشموع العطرية، حيث سيتعرف المشاركون إلى كيفية إنتاج الشموع باستخدام طيف من العطور الإماراتية الأصيلة والمواد الصديقة للبيئة من مصادر محلية مثل سيراميك الباستيل البسيط والأنيق.

وينظم حي دبي للتصميم المجلس الرمضاني بالتعاون مع مجلس الحرف المعاصرة «إرثي»، لسرد قصص إماراتية من التراث الأصيل، كما يتضمن المجلس عروضاً مميزة وأفلاماً قصيرة وورشاً فنية حية، بالإضافة لفترة ووجبات السحور في الفترة من 12 إلى 23 الشهر الجاري.