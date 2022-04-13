50 عازفاً في «إنكلاسيكا 2022» بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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ينطلق مهرجان الموسيقى الكلاسيكية العالمي الفريد «إنكلاسيكا»، 8 مايو المقبل، ويستمر حتى 2 يونيو القادم في دبي.

ويتضمن مهرجان «إنكلاسيكا» العالمي المرموق في نسخته الحادية عشرة، الذي يُعتبر أفضل مهرجان للموسيقى الكلاسيكية في العالم، فعاليات موسيقية استثنائية، تستمر على مدى أربعة أسابيع، تشهد مجموعة من أفضل عروض الموسيقى الكلاسيكية العالمية والتعاون الدولي.

26 عرضاً

وسيقدم المهرجان لمحبي الفن المميز 50 عازفاً منفرداً عالمي المستوى، و3 من أفضل فرق الأوركسترا، و11 من قادة الأوركسترا الأكثر تميزاً في العالم، ضمن 26 عرضاً مميزاً في أوبرا دبي.

يعرض مهرجان «إنكلاسيكا»، أوركسترا القدس السيمفونية، وأوركسترا برلين السيمفونية، والأوركسترا الفيلهارمونية السلوفاكية (سلوفاكيا). كما سينضم إلى فرق الأوركسترا القديرة، نخبة من قادة الموسيقى البارزين، وعلى رأسهم: ديمتري يابلونسكي، كونراد فان ألفين، وجيانلوكا مارسيانو، ماريوس سترافينسكي، جيرجيلي ماداراس، وماسيميليانو كالدي.

ويضم المهرجان مجموعة متنوعة ولافتة من المعزوفات الكلاسيكية الشهيرة، والروائع الموسيقية المعاصرة، بما في ذلك أعمال فيردي، بيتهوفن، ديبوسي، مينديلسون، ستراوس، دفوك، وأليكسي شور. يستضيف المهرجان المؤلّف الموسيقي المعاصر أليكسي شور، كمؤلف موسيقي مقيم. يتخذ الملحن شور، من نيويورك مقراً له، وقد تمت تأدية أعماله الموسيقية في أرقى مراكز الموسيقى الكلاسيكية في العالم، بما في ذلك مركز كينيدي (العاصمة واشنطن)، برلين فيلهارمونيك (برلين)، كونسيرت خيباو (أمستردام)، غاستيغ (ميونيخ)، قاعة ويجمور (لندن)، قاعة كارنيجي (نيويورك)، وموزيكفيرين في فيينا.