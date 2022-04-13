«آية الثقافي» ينظم فعاليات متنوعة في دبي خلال رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

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ينظم منتدى آية الثقافي، طوال شهر رمضان المبارك، فعاليات متنوعة في صالة مطعم «كريك فيو» المطل على خور دبي ديرة، حيث اشتمل الأسبوع الأول على لقاء فني مع الشاعر السوداني محمود الجيلي، والفنان السوري عمر قصاص، والفنانة العراقية ناتاليا، والفنانين السودانيين وليد تكروني، عاصم هاشم، وليد أحمد، عمر محمود، جدو الدولي، عبد الرحيم الفضل، بالإضافة إلى مشاركة الفنان الدكتور محمد دفع الله الطيب.

حيث سيعقبها في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل الليالي الرمضانية في نسختها الأولى، إضافة لأمسيات نقدية عن الدراما والسينما والفنون البصرية بشكل عام تمتد حتى نهاية رمضان، وأيضاً بمشاركة شعراء إماراتيين ينشدون أشعاراً في حب الوطن.

وفي الأسبوع الثالث سيكون للأطفال حضور، حيث ورش الرسم الحر بمشاركة أغاني الأطفال وليال ترفيهية لكل العائلة وفعاليات شعرية متنوعة.

وفي الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل تعود المعزوفات الموسيقية المباشرة، بالإضافة إلى إضاءات شعرية.