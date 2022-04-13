«والتر سكوت» تعلن قائمتها القصيرة لعام 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت جائزة «والتر سكوت» للرواية التاريخية، عن الروايات التي وصلت القائمة القصيرة، في دورتها لعام 2022، والتي تنافس فيها 13 رواية تاريخية في المملكة المتحدة، للفوز بالجائزة المالية البالغ قدرها 25 ألف جنيه إسترلينى.

وتضمنت القائمة القصيرة للجائزة، رواية «روز نيكولسون»، تأليف أندرو جريج، ورواية «أخبار الميت»، تأليف جيمس روبرتسون، ورواية «حظ» تأليف أماندا سميث، ورواية «الساحر» تأليف كولم تويبين. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في مهرجان بوردر للكتاب فى ميلروز، خلال الفترة ما بين 16 ـ 19 يونيو المقبل.

يشار إلى أن والتر سكوت، ولد في 12 أغسطس 1771، ورحل عن عالمنا في 21 سبتمبر 1832، وهو روائي وكاتب مسرحي وشاعر إسكتلندي. لا تزال أعماله تقرأ في العصر الحالي في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. وهو كاتب الرواية الشعبية المعروفة ايفانهو، التي تحكي قصة الفارس ويلفريد إيفانهو، الذي ينحدر من آخر سلالات العائلات النبيلة.