كتاب "50U" يروي قصة الإمارات السبع من خلال خمسين مشهداً

المصدر: وام

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حضرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب أمس في السركال أفينيو بدبي حفل الإطلاق الرسمي لكتاب "50U"، الذي يأتي تكريماً لمسيرة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، واحتفاءً بنهضة وتطور دولة الإمارات عبر العقود الماضية، حيث يحتفي بعام الخمسين من خلال تصوير الرحلة الإنسانية الفريدة للخمسين عاماً الأولى من تاريخ دولة الإمارات.

ويروي الكتاب قصة الإمارات السبع من خلال خمسين مشهداً تحكي قصص الشخصيات والنباتات والأمكنة التي زخرت بها الذاكرة، وهو محصلة جهود رجل الأعمال الإماراتي ياسر محمد بن خدية، بالتعاون مع ابنتيه خولة وروضة والمصممة الفوتوغرافية ومنتجة الكتب الهولندية إيرما بوم.

ويسرد الكتاب تفاصيل الحياة في الإمارات عن قرب، ويستكشف تاريخها من خلال روايات واقعية لذكريات سكانها وزوارها وآمالهم وطموحاتهم.

جاء هذا الكتاب نتيجة مقابلات عدة أجريت مع عدد من الشخصيات، ومنهم رائد فضاء، وسائقة سيارات سباق، وخياط، وصيَاد سمك، ووزيرٌ سابق وآخرون.

واختار فريق النشر آرخيس المقيم في هولندا وفريق المحررين الإماراتيين أحمد وراشد بن شبيب، أشخاصاً يتمتعون بخلفيات متنوعة لسرد تجارب العيش والاستقرار في المنطقة.

وقال ياسر محمد بن خدية " ما كان مجرد فكرة بين الأهل والأصدقاء في دبي وأمستردام ألهمنا بأن نطلق هذه المجموعة القصصية ونأمل أن يشكل الكتاب تكريماً لماضينا وتوثيقاً لحاضرنا وأن يكون عنصراً هاماً للتبادل الثقافي في المستقبل. وفي عملنا الذي تجاوز الحدود الجغرافية ارتأينا أن نقدم مشروعاً يعكس مبادئ التسامح والتنوع السكاني في الإمارات وبهذا أطلقنا هذا الكتاب بتصميمه ومحتواه الذي يواكب واقع اليوم ونحن في غاية السرور بأن نشارك هذا الكتاب مع الجميع وفي كل مكان".

وقالت هالة بدري، المدير العام لـهيئة دبي للثقافة والفنون " إن كتاب 50U هو إضافة هامة للكتب التي تتحدث عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها ويجمع الكتاب بين التجربة الجماعية للمواطنين والمقيمين، ويلخص بإبداع جوهر هذا البلد الفتي والحيوي".

وقال رينيه دي غراف، شريك مكتب أوما " الكتاب يسرد بصدق الجوهر الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بكل جهودها لتنمو بتميز وتفرد وذلك على الرغم من صغر عمرها كدولة".