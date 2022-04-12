أسماء الجويعد: نحرص على وضع أجندة متنوعة ومتجددة لترسيخ قيم المعرفة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تنطلق غداً الأربعاء النسخة الحادية عشرة من المجلس الرمضاني السنوي الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، التي تُعقد تحت رعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في الفترة من 13 حتى 22 أبريل الجاري، بمشاركة متحدثين عالميين وبارزين في الرياضة والفن وصناعة المحتوى.

تجارب وأفكار

وتناقش أولى الجلسات التي تُعقد في مسرح المجاز بالشارقة غداً تحت عنوان «اليوتيوب ومعادلة الترفيه والتأثير» إثر منصة اليوتيوب عبر المحتوى المرئي الذي يجمع بين عنصري الترفيه والتأثير الإيجابي في المجالات المختلفة، والعوامل التي تعزز من نجاح المضمون وتسهم في خدمة المجتمع، مع عرض التجارب والأفكار التي تراعي القيم والثوابت، ويشارك في الجلسة التي يديرها الإعلامي محمد المناعي، صانعي المحتوى، محمد النحيت، وأحمد رأفت، وباسل الحاج.

وأكدت أسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، حرص النادي على وضع أجندة متنوعة ومتجددة للمجلس الرمضاني بشكل سنوي لمواكبة الاهتمام المجتمعي بأبرز الموضوعات الحيوية، تماشياً مع دور النادي المهني والمجتمعي، وترسيخاً لقيم المعرفة في المجالات المختلفة.

ولفتت الجويعد إلى أن جلسات النسخة الحادية عشرة من المجلس التي تُعقد في 13 و20 و22، أبريل الجاري في مسرح المجاز ومدرج خورفكان، تستقطب كفاءات بارزة، بما يؤكد على أهمية الفعالية السنوية التي باتت تحظى باهتمام جماهيري واسع.

وأوضحت مدير نادي الشارقة للصحافة، أن المجلس يتضمن مسابقات وسحوبات للحضور، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 100 ألف درهم إماراتي.

جدير بالذكر أن النسخة الحادية عشرة من المجلس الرمضاني تضم ثلاث جلسات تناقش تأثير اليوتيوب، ومقومات استمرارية نجاح الأعمال السينمائية والدرامية، ومعايير بناء العقلية الاحترافية في كرة القدم.