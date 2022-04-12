مركز جمعة الماجد ينظم جلسة علمية في فضائل شهر رمضان المبارك

المصدر: دبي ـ البيان

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بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي جلسة علمية افتراضية بعنوان «قراءة في كتاب فضائل رمضان للإمام ابن أبي الدنيا (ت:281)»، قدمها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس، كبير باحثين أول وعضو هيئة كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وقد عقد هذا العام المجلس العلمي بأسلوب جديد، إذ أحيا تقليداً علمياً من التراث الإسلامي، وذلك بقراءة كتاب تراثي لأحد كبار المؤلفين المحدِّثين، هو «فضائل شهر رمضان» لابن أبي الدنيا، الذي عرف بغزارة إنتاجه العلمي وتنوعه وثرائه، وهو من علماء القرن الثالث الهجري.

حضر الجلسة العلمية عدد كبير من المهتمين، وقدَّم المركز في نهاية الجلسة شهادة فيها إجازةٌ بحق رواية الكتاب ممهورة بالإسناد إلى المؤلف.