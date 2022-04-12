«بيغ باد وولف».. دبي عاصمة عالمية للإبداع

المصدر: دبي - خلود حوكل

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أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح معرض الكتب «بيغ باد وولف»، وذلك في 14 الشهر الجاري ويستمر حتى 24 منه، في مدينة دبي للاستوديوهات، حيث تفتح أبواب المعرض من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد منتصف الليل، على مدى 11 يوماً متواصلاً، حيث يبلغ عدد الكتب مليون كتاب بأسعار مخفضة تصل خصوماتها إلى 80%، حيث تبدأ أسعار الكتب من درهمين، ويوفر المعرض دخولاً مجانياً للزائرين من مختلف الأعمار.

وفي مؤتمر صحفي أقيم أمس في نادي دبي للصحافة شارك فيه شركاء المعرض الرئيسيون الذين ساهموا في عودة «بيغ باد وولف» إلى دبي، وهم ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج، شريك الموقع والرؤية، وإبراهيم بن خادم من مكتب تنظيم الإعلام ممثلاً عن وزارة الثقافة والشباب الشريك اللوجستي، وإيمان الحمادي، رئيسة قسم شؤون المكتبات بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، ممثلاً عن «دبي للثقافة»، الشريك الاستراتيجي، إضافة إلى مؤسسي معرض «بيغ باد وولف» أندرو ياب وجاكلين إن جي.

اقتصاد تنافسي

وفي هذا الإطار، قال ماجد السويدي: «إن الشراكة مع «بيغ باد وولف» تعكس السعي المستمر لدعم المبادرات التي تشجع القراءة ونشر المعرفة، وتتماشى مع رؤية القيادة لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من أجل تنشئة جيل قارئ، يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمواهب والشركات في الإعلام وصناعة المحتوى والنشر والإبداع، وهو الهدف الذي تأسست لأجله مدينة دبي للاستوديوهات لتكون وجهة عالمية للإنتاج والبث التلفزيوني والترفيه وصناعة المحتوى». وأضاف: تحتضن مدينة دبي للاستوديوهات معرض «بيغ باد وولف» الذي يعد أكبر سوق للتخفيضات على بيع الكتب في العالم، حيث توفر المدينة بنية تحتية متطورة ومرافق متكاملة.

المصدر الأول

بدوره، أكد إبراهيم بن خادم أن الشراكة مع معرض «بيغ باد وولف» لتخفيض الكتب، والتي تأتي دعماً لكل ما يشجع القراءة وجعلها نمط حياة، وذلك تبعاً للأجندة الوطنية للقراءة بجعلها عادة وسلوكاً، باعتبار الكتاب المصدر الأول للإلهام والمنهل لنيل المعارف والعلوم.

كما أكد توافر الكتب باللغة العربية والناشرين العرب والمحليين في المعرض، فضلاً عن وجود مجموعة متنوعة وجيدة من الكتب باللغة العربية، بخصومات تصل إلى 20%، ويشجع المعرض الكتاب والناشرين الإماراتيين لتقديم تخفيضات على مؤلفاتهم، حيث يخصص المعرض خلال دورته هذه في دبي قسماً لعرض أعمال الكتاب والناشرين العرب المحليين، إذ يضع الإمارات عاصمة للإبداع العالمي، ويساهم في بناء اقتصاد إبداعي وطني، ويعزز الخطة الوطنية للقراءة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية.

تعزيز ودعم

من جهتها، أشارت إيمان الحمادي إلى أهمية تعزيز البيئة الثقافية والإبداعية من خلال دعم تفويض الحكومة لبناء مجتمع قائم على المعرفة، حيث تسعى هيئة الثقافة لجعل القراءة عادة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة ورأس المال العالمي للاقتصاد الإبداعي، من خلال استقطاب الفعاليات والأحداث الثقافية، التي يتشارك فيها أهل الثقافة الخبرات والمعارف، حيث تحرص الهيئة على جعل القراءة متاحة للجميع، وأيضاً القراءة من أجل المتعة.

من جانبها، قالت جاكلين إن جي الشريك المؤسس لبيغ باند وولف إن معرض دبي يعد الأكثر نجاحاً، ويكتسب شهرة واسعة ويتوسع باستمرار، وهذا الحدث السنوي الذي يتماشى مع فكرة تحويل القراءة لعادة، توقف عامين بسبب الجائحة، بعد تأجيله في عام 2020، وكلما تقرر إقامته تأتي موجة أخرى ليتم تأجيله مرة أخرى، حتى فبراير 2022 حيث قدمت إلى دبي بحماسة غامرة لإقامة المعرض في أبريل.