دبي تحتضن أكبر حجر ياقوت أحمر طبيعي في العالم بوزن 8.400 قيراط

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة إس جيه غولد آند دايموند لإدارة أصول الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، عن إطلاقها لمجموعة كاليستو الحصرية في دولة الإمارات، والتي ستكشف النقاب خلالها عن واحدة من أكبر أحجار الياقوت الأحمر الطبيعية في العالم بحجم 8.400 قيراط أي ما يعادل 2.8 كيلوغرام.

وعن أهمية الحدث قال باتريك بيلاتي، المدير العام في إس جيه غولد آند دايموند: «يمثل إطلاق مجموعة كاليستو في دبي مرحلة مهمة في تاريخ الشركة ورحلتها لتصبح إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة أصول الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، حيث ندير حالياً أصولاً تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، تتراوح بين الأحجار الكريمة الفريدة والذهب».

وأضاف بيلاتي: «نعرض لأول مرة جوهرة المجموعة أمام العلن، ويأتي الكشف عن هذا الحجر الفريد من نوعه للجمهور تأكيداً على نهجنا في استمرارية إحضار أهم الأحجار النادرة حول العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».

ستعرض الياقوتة التي تم استخراجها من بلدة في وسط تنزانيا، والتي تحمل اسم إيريس (برج الحمل) في والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي في 15 أبريل الجاري خلال مؤتمر صحفي، وتقدر قيمتها بأكثر من 120 مليون دولار.