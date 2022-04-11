"بيغ باد وولف" يعود مجدداً لدبي بخصومات تصل إلى 80٪؜

المصدر: البيان - خلود حوكل

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ينطلق في 14 من إبريل الجاري معرض بيغ باد وولف، الذي يعد أكبر معرض لبيع الكتب في العالم، ويستمر حتى الـ 24، بخصومات تصل إلى 80٪؜، في شراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة".

ويعرض "بيغ باد وولف" في هذا الموسم مليون كتاب، ويفتتح أبوابه في دبي للاستديوهات من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد منتصف الليل، أي 16 ساعة متواصلة وعلى مدى 11 يوما، تتيح لمحبي القراءة والكتب الاستمتاع خلال أيام المعرض الذي يضم عناوين للكتب تناسب الصغار والكبار، حيث بإمكان الصغار الحصول على ما يناسب اهتمامهم.

وكانت دبي قد احتضنت هذا المعرض للمرة الأول في 2018، ويعود الآن في دورته الرابعة، حيث انطلق المعرض للمرة الاولى عام 2009 في العاصمة الماليزية كوالالمبور وجال منذ انطلاقته في 34 مدينة في 13 دولة، محققاً تطلعات مؤسسيه اندرو ياب وجاكلين ناج لجعل القراءة عادة ونمط حياة، حيث تطور هذا المعرض ليصبح أكبر سوق للتخفيضات على بيع الكتب في العالم.