«عقابية دبي» تنظم للنزلاء دورة للتصوير الضوئي

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، دورة التصوير الضوئي بعنوان «تصوير المنتجات»، نفذتها الإدارة العامة بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

وقال الرائد محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء: إن الدورة تهدف إلى إكساب النزلاء مهارات فن أساسيات التصوير الضوئي، وتعريفهم بكيفية التقاط الصورة من زوايا عدة، والتعرف إلى تقنيات الكاميرات التقنية المستخدمة في التصوير، وغيرها من التقنيات الأخرى، وتضمنت الدورة استخدام التقنيات والفنيات لتصوير المنتجات والإبداع فيها.

وأضاف العبيدلي: إن هذه الدورة جزء من برنامج التدريب السنوي الهادف لتأهيل النزلاء في مختلف المجالات، فيتم إلحاقهم بدورات تدريبية وتأهيلية وتعليمية وثقافية ورياضية على مدار العام بالتعاون مع الشركاء، تدعم توجه الإدارة العامة نحو الإصلاح والتوجيه، وتمنح النزيل خيارات عديدة وفرصاً أكبر للبدء من جديد بعد انقضاء فترة محكوميته.

وتقدم النزلاء المشاركون في الدورة بالشكر إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ولجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، على تنظيم تلك الدورة التي تسهم في تطوير مهاراتهم واستكشاف المواهب الجديدة وإعادة الثقة إلى نفوسهم.