معرض 421 ينمي قدرات القيمين الفنيين ببرنامج جديد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات الفنية، وبالشراكة مع معهد بومباي للتحليل والبحث النقدي (بيكار) عن إطلاق دعوة مفتوحة من برنامج التطوير الفني للمعارض تحت عنوان: «تشويش الصرخة: الطبيعة (البشرية) في مأزق». الدعوة موجهة للقيمين الفنيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لتقديم مقترح لمعرض جماعي أو برنامج عام أو كتاب يتناول الموضوع.

بهدف صقل المشروع وإطلاقه في خريف 2023 يقدم معرض 421 ومعهد بومباي للتحليل والبحث النقدي (بيكار) تدريباً للقيمين المختارين على مدار العام.

سينخرط القيمون الناجحون في ملتقى وورش عمل أسبوعية لمناقشة تاريخ حقبة الأنثروبوسين (وهي فترة بداية التأثير البشري على الأرض) وهي طرق تعالج خطأ في الأسلوب الذي يتم فيه تصور فن الأنثروبوسين المعاصر وفلسفته وسياسته وعرضه وتفعليه وتشريعه، بما يهدد النوايا الحسنة التي حفزت هذه الممارسات في المقام الأول وملامحها في الفن المعاصر والفكر والفلسفة.

تقام أيضاً ندوات للمتحدثين والنقاد الزائرين تتضمن موزة المطروشي، هو روي آن، وجيتيش قلات وعلماء وباحثين آخرين.