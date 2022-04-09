بالتعاون مع «دبي للثقافة».. «بيج باد وولف» ينطلق في 14 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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يعود إلى دبي من جديد، معرض الكتب «بيج باد وولف»، المعرض الذي يضم أكبر تخفيضات للكتب في العالم، بعد توقف دام لعامين، بسبب الجائحة، وذلك بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

وفي هذا العام، يقدم المعرض حوالي مليون كتاب، تشمل قائمة كبيرة من الكتب، في مختلف الموضوعات التي تلائم الجميع، الأطفال والكبار، على حد سواء. أما هدية دورة المعرض هذا العام، فهي الدخول المجاني للجميع.

يفتتح المعرض أبوابه في 14 أبريل، وسيستمر حتى 24 أبريل، ويستقبل زواره يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 2:00 صباحاً (16 ساعة من الاستمتاع بالتسوق في جنة الكتب)، لمدة 11 يوماً متتالياً.

ويتيح المعرض لزواره ومرتاديه، تخفيضات كبيرة، من 50 % وحتى 80 %، عن سعر البيع المحدد.

يذكر أن معرض الكتب بيج باد وولف، انطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة عام 2018، وحقق المعرض نجاحاً مذهلاً. وبعودته في دورته الرابعة خلال شهر رمضان المبارك، يمكن لمحبي القراءة، البدء في الاستعداد للحصول على مجموعة متنوعة من الكتب.