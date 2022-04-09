«حكماء المسلمين» يطلق مبادرة «ننشر لنتعايش»

المصدر: لندن - وام

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أطلق «مجلس حكماء المسلمين» مبادرة عالمية بعنوان «ننشر لنتعايش» خلال مشاركته في معرض لندن للكتاب وذلك لدعم عددٍ من الكتب بلغات متعددة في عام 2022 بهدف نشر ثقافة التعايش المشترك والأخوة الإنسانيَّة.

وتهدف المبادرة - التي انطلقت من لندن بالتنسيق مع مجموعةٍ واسعةٍ من دُور النشر - إلى اختيار 10 من الكتب بلغات متعددة منها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، عن «التعايش المشترك» على أن يُنتقَى الأفضل منها ليتم دعمه بالتعاون مع دُورِ نشرٍ عالمية لنشر ثقافة التعايش بين البشر.

وعلى صعيد متصل شَهِد َ«جناح مجلس حكماء المسلمين» بالمعرض إقامة أولى ندواته لهذا العام تحت عنوان «مواجهة خطاب الكراهية ونشر قيم التعايش» بمشاركة عددٍ من الأدباء والمثقفين والمفكِّرين والباحثين المهتمين بمجال التعايش السِّلمي ونبذِ خطاب الكراهية والتَّعصب ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وشارك في الندوة كلٌّ من البارونة منزلة الدين عضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، والدكتور مقتدر خان من جامعة ديلاويد الأمريكية، وسارة سنايدر من مؤسسة روث كاسل وتحدَّثوا عن نماذج التعايش والسلام عبرَ العالم.. مؤكِّدين أن هذه القيم الإنسانية قادرة على تجنيب العالم ويلات الصِّراعات والحروب والعنف والكراهية والإرهاب.