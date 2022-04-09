«شواطئ» تحتفي بمرور 15 عاماً على تأسيسها

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدرت مجلة شواطئ في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عددها الفصلي «58 - ربيع 2022»، الذي يتزامن مع العام الخامس عشر للمجلة في عالم النشر والإعلام المطبوع.

وقدمت المجلة منذ تأسيسها عام 2007 وجهات نظر جديدة حول الموضوعات المحلية والعالمية، وتصدرت المشهد باستمرار، وعرضت حكايات روت بصرياً وتحريرياً قصة دولة شابة طموحة ومتفانية ومبدعة، وضعت نصب أعينها أهدافها السامية الطموحة لمستقبل مشرق.

ويتطرق العدد الأخير للعديد من الموضوعات، وقد خصص القسم الافتتاحي للمرأة الإماراتية وطموحاتها وتطلعاتها غير المحدودة في بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً، ويحتفي القسم بتقديم اثنتين من كاتبات الأعمدة الجدد إلى أسرة شواطئ، وهما الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «التحالفات للاستدامة العالمية» والمؤسسة لمؤسسة «دائرة الأمل» الخيرية، والشريكة المؤسسة لـ«آرورا 50» وهدى الخميس كانو، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي.

كما يضم العدد حواراً مع هند مانع العتيبة سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، ويسلط أيضاً الضوء على معرض «فرساي والعالم»، الذي افتتح أواخر يناير في متحف اللوفر أبوظبي، وغيرها من الموضوعات الشيقة باللغتين العربية والإنجليزية.