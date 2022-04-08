«زلة إنسان» تجربة شعرية خارجة عن المألوف

المصدر: بيروت - البيان

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صدر عن دار الجداول كتاب «زلّة إنسان» للشاعرين خالد انسيلمو جيوردانو ومحمود رامز غندور، ويتضمن قصائد منفردة وأخرى مشتركة في تجربة فريدة وخارجة عن المألوف.

يشارك الشاعران جيوردانو وغندور في تجربتهما الفريدة مع القراء في الكتاب قصائد عن قضايا الغربة؛ غربة الروح والجسد، والتجربة البشرية مع نفحات تاريخية ووطنية تتماهى مع حزن دفين ورغبات ممنوعة.

ويخاطب الشاعران عشيقات ابتلعهن الزمن، وأماكن تشبّعت بالذكريات، وطيوراً أثقلها الجهل، وتراباً ابتل بالحنين. ويطوعان التاريخ بهدف إلقاء الضوء على الحاضر وإظهار التماهي بين ما كان وما صار. ويخاطبان أمّاً وجدةً وجداً في تواصل حديدي مع صلة الرحم ومع ألم الفقدان.

هذا وقد جاء حفل توقيع وإطلاق كتاب «زلّة إنسان» في شهر مارس الماضي خلال معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بنسخته الـ63 بعد غياب دام ثلاث سنوات.

الشاعر والكاتب ‏خالد أنسيلمو جيوردانو هو سويسري من أصل لبناني، وقد شارك في العديد من البرامج والأفلام الأوروبية نذكر منها: «أبطال سويسريون» الحائز على جائزة الجمهور في مهرجان لوكارنو للسينما عام 2014. ومن مؤلفاته وكتاباته أيضا «ليلى وجوليا»، «بوستاتي»، «البنادق الصفراء»، وغيرها من الأعمال، إضافة إلى «زلة إنسان» الذي هو عبارة عن عمل مشترك مع الشاعر والكاتب المسرحي اللبناني محمود رامز غندور.