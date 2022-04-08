طيران الإمارات تدعم «مواهب» أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

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تدعم طيران الإمارات استوديو «مواهب» الفني بدبي المخصص لأصحاب الهمم بعرض أعمالهم الفنية للبيع في متجر طيران الإمارات الرسمي خلال شهر رمضان.

وكانت علاقة طيران الإمارات مع استوديو «مواهب» بدأت قبل عامين من خلال التعاون المشترك لإنشاء إصدار خاص وتصميمات مخصصة لعلب الوجبات الرمضانية التي تقدم على الطائرات خلال الشهر الفضيل، واحتفالاً بروحانية رمضان بادرت الناقلة بدعم التأثير الإيجابي للفن على الثقافة والمجتمع، ودخلت في شراكة مع استوديو «مواهب» للمساعدة في بيع إبداعات فنانيه على منصة متجر طيران الإمارات الرسمي ما يسهم في عرض وإشهار أعمالهم وإبداعاتهم وربطهم مع عشاق الفن في جميع أنحاء العالم.

وستذهب حصيلة مبيعات الأعمال الفنية إلى استوديو «مواهب» غير الهادف للربح لدعم عملياته ومواصلة برامجه المتنوعة لأصحاب الهمم.. ويساعد الاستوديو في توفير الأدوات والوسائط والمساحة والإلهام لأصحاب الهمم لرعاية مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وعمل فنانو «مواهب» مع فريق طيران الإمارات لتصميم علب الوجبات الرمضانية مستخدمين الشهر الكريم كمصدر إلهام وتم إنتاجها لاحقاً في نسختين من الألوان.

وأسهم التصميم بإبراز مواهبهم وإبداعهم في دبي ومختلف أنحاء العالم وكان الاستوديو قد اضطر إلى إغلاق أبوابه خلال الجائحة إلا أنه افتتح مؤخراً بمقر جديد في حي القوز الثقافي بدبي لمواصلة مهمته في مساعدة أصحاب الهمم على إدراك وتطوير إمكاناتهم الفنية والإبداعية.