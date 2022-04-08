«كتب اليافعين» يطلق الدورة 14 من «اتصالات لكتاب الطفل»

المصدر: الشارقة ـ وام

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شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، المؤسسة الرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، خلال فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة 49 من «معرض لندن الدولي للكتاب» إطلاق الدورة الـ 14 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة «اتصالات» وتدشين المنصة الرسمية للجائزة.

حضور

جاء إطلاق الدورة الجديدة من الجائزة والمنصة بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، حيث فتح المجلس باب التسجيل في الجائزة على المنصة الجديدة أمام صناع المحتوى الإبداعي لكتب الأطفال واليافعين من ناشرين ومؤلفين ورسامين من دولة الإمارات وكل أنحاء العالم.

وجاء التصميم الجديد لمنصة الجائزة وفقاً لأحدث التقنيات التي تضمن سهولة عملية التسجيل والتقديم على الجائزة، حيث تمكِّن التحديثات الجديدة للمنصة من التحكم في إدخالات كل فئة بالإضافة أو الحذف أو التعديل عليها أو إضافة بيانات لم تكن متوافرة دون الحاجة إلى إنشاء تسجيل جديد.

كما تتيح المنصة للجنة التحكيم مشاهدة الكتب المتقدمة للجائزة وقراءتها عبر الإنترنت وإضافة تعليقاتهم وملاحظاتهم عليها إضافة إلى إمكانية تقييم الكتب قبل الاجتماعات الرسمية للجنة التحكيم بما يضمن توفير الوقت والجهد ودقة النتائج.

دعم مجتمعي

وقال عبدالعزيز تريم مدير عام «اتصالات»، مستشار الرئيس التنفيذي، تعد الخدمة المجتمعية من عناصر الريادة التي تميزت بها شركة «اتصالات» والتي ترى فيها جزءاً رئيساً من أعمالها وقد شكلت جائزة «اتصالات لكتاب الطفل» واحداً من البرامج التي تقع على قائمة مبادرات الدعم المجتمعي الذي تسعى من خلاله الشركة إلى الإسهام مع شركائنا في بناء أجيال مبدعة وتقديم محتوى عربي يلبي تطلعات مجتمعاتنا ويؤثر في إحداث نقلات نوعية في الصناعات المعرفية التي تخاطب الأطفال واليافعين.

محفل ثقافي

وأكدت مروة العقروبي أن في إطلاق الدورة 14 من جائزة «اتصالات» من معرض لندن الدولي للكتاب وخلال حضور الشارقة في هذا المحفل الثقافي التاريخي العريق ضيف شرف على دورته الـ 49 دلالة واضحة على ما حققته الشارقة ومبادراتها من إنجازات تعبر عن المشروع الثقافي للإمارة، وإشارة إلى النجاح الكبير الذي حققته الجائزة في الارتقاء بالمنتج المعرفي الذي يخاطب الأطفال واليافعين والنهوض بالحركة المعرفية لهم ليشكلوا ركائز أساسية في تشكيل مستقبل مجتمعاتهم.

وأضافت: إن «جائزة اتصالات لكتاب الطفل» قدمت على مدى سنواتها الـ 13 التي مرت كوكبة من المبدعين الذين كرمت نتاجاتهم وهي لا تزال تسير قدماً لتحقيق غاياتها والوصول بكتاب الطفل العربي إلى مكانة ينافس على المستوى العالمي ليكون حاضراً بقوة في المحافل والمعارض الدولي، ونتطلع أن تكون الدورة الجديدة من الجائزة فرصة لتقديم أعمال نوعية تثري مكتبة الطفل العربي وتخدم تطلعات الإمارة في الاستثمار بوعي ومعارف الأجيال الجديدة.

180

تبلغ القيمة الإجمالية لجائزة «اتصالات لكتاب الطفل» 1.2 مليون درهم توزع على فئاتها الخمس، حيث خصصت 180 ألف درهم لكل فئة من فئاتها يتقاسمها بالتساوي كل من المؤلف والرسام والناشر بواقع 60 ألف لكل فائز باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية المؤلف والناشر فقط وبواقع 90 ألف درهم لكل منهما.