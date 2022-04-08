«جائزة عوشة السويدي» تمدد استقبال المشاركات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي عن تمديد فترة استقبال المشاركات في الدورة الثانية من الجائزة حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين في التقدم.

وسيواصل مجلس الأمناء تلقي طلبات المشاركة من المبدعين والشعراء والطلاب من أنحاء الوطن العربي، عبر البريد الإلكتروني info@oshaaward.com، مع العلم أنه لا يجوز المشاركة في أكثر من فرع من فروع المسابقة. وأكدت الدكتورة رفيعة غباش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن مجلس الأمناء أقر التمديد إلى نهاية شهر يونيو لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للاشتراك».

وأضافت الدكتورة رفيعة غباش أن الجائزة ليست ككل جوائز الشعر، بل هي مشروع لتداول شعر فتاة العرب بين الأجيال، لذلك خصصت جائزة جديدة لاختيار أفضل موهبة شابة في الشعر النبطي وسيتم اختيارها وفقاً لأسس اتفق عليها مجلس الأمناء.

وتتضمن الجائزة فرع «أفضل قصيدة نبطية»، ويشترط فيها العمق بتوظيف شعار المسابقة في مضمون فني يواكب فكرة «دار الوصل»، وألا تقل المشاركة عن 10 أبيات، ولا تزيد على 20 بيتاً، وفرع «أفضل دراسة أدبية في شعر عوشة»، وذلك بروح مجددة ، وألا تقل عن 5000 كلمة ولا تزيد على 6000 شاملة المراجع والملاحق، وأن يقدم المشارك دراسة واحدة فقط، مكتوبة بالعربية، على شكل كتاب ورقي ويتبع أسلوب APA في التوثيق العلمي. وفرع «جائزة طلبة المدارس»، وتتضمن أفضل إلقاء لإحدى قصائد عوشة، مسجلاً بالصوت والصورة (فيديو) بجودة عالية، بشرط حفظ النص.