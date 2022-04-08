مليون كتاب في معرض «بيج باد وولف» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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مليون كتاب يحفل بقصص وحكايات ثقافية متنوعة تنتمي إلى ثقافات العالم أجمع، تحتضنها دبي ضمن فعاليات معرض الكتب «بيج باد وولف»، الذي يضم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم من جديد إلى دبي، حيث سيعود لافتتاح أبوابه مرة أخرى بعد توقف دام عامين بسبب الجائحة، وذلك في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إذ سيفتتح المعرض أبوابه في 14 أبريل الجاري ويستمر حتى 24 منه، بمدينة دبي للاستوديوهات، إذ سيتضمن كتباً ثرية وذات جودة عالية بتخفيضات كبيرة من 50 % وحتى 80 % عن سعر البيع المحدد.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 2:00 صباحاً لمدة 11 يوماً متتالياً، ويضم المعرض الكتب في مختلف الموضوعات التي تلائم الجميع، الأطفال والكبار على حد سواء. أما أفضل ما في هذا المعرض فهو أن دخوله بالمجان للجميع.

نجاح كبير

وكانت نسخة المعرض في دبي سنة 2019 قد نظمت في شهر أكتوبر بمدينة دبي للاستوديوهات، حيث أقيمت بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالشراكة مع المجلس الوطني للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومؤسسة «دبي العطاء»، ومنصة «قنديل»، وإيميرتس ليجر ريتيل، وإسعاف دبي، وقناة دبي ون، وقناة سما دبي، وماي دبي، وفندق استوديو وان. وتضمن نحو 3 ملايين كتاب، وذلك في نسخة بدت أكثر ثراءً، حيث اتسعت فيها المساحة المخصصة للإصدارات العربية، كما اتسعت مساحته الإجمالية لتصل إلى 75 ألف قدم مربعة.

مساحة المعرض هذا العام ستتمدد على 75 ألف قدم مربعة، وسيكون نصيب الكتب العربية منها نحو 10 آلاف قدم مربعة، بعد أن كانت العام الماضي على مساحة 6000 قدم مربعة، وفق ما أكده العيدروس لـ«البيان».

العيدروس أكد لـ«البيان» أنه يتطلع إلى إقامة المعرض في العاصمة السعودية الرياض، وقال: «نتطلع لأن تكون خطوتنا الثانية في تنظيم المعرض في الرياض، وذلك بعد النجاح الذي حققناه في دبي، ويمكنني القول إنه تم إنجاز كافة المعاملات القانونية الخاصة بتأسيس الشركة في السعودية، ونعكف حالياً على إجراء بعض الدراسات المتعلقة بموعد ومكان إقامة المعرض في الرياض».

أما أندرو ياب مؤسس المعرض، فبين أن القراءة توسع المدارك الفكرية، وقال: «مع وجود ثلاثة ملايين كتاب في نسخة هذا العام من المعرض في دبي، كلنا ثقة بقدرتنا على تلبية أذواق كافة القراء».