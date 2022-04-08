«بيت الحكمة» يستقطب اهتمام المؤسسات والناشرين في «لندن الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ وام

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حاز «بيت الحكمة» المركز الرائد للتعلم التفاعلي وتبادل المعارف وتعزيز الإبداع، على اهتمام المؤسسات الثقافية والناشرين والكتاب والأدباء المشاركين في فعاليات «معرض لندن الدولي للكتاب»، الذي يحتفي بالشارقة ضيف شرف دورته الـ 49.

وشهد جناح «بيت الحكمة» لقاءات واجتماعات مع عدد من ممثلي المؤسسات الثقافية الأوروبية والمعنين بإدارة المحتوى المعرفي لتبادل الخبرات والتجارب، حيث حقق «بيت الحكمة» حضوراً كبيراً في المشهد الثقافي العالمي نظير تجسيده لتتويج إمارة الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب في العام 2019 وما يقدمه من تجربة متفردة على مستوى نماذج مكتبات المستقبل وما تتيحه من فضاء معرفي متعدد الأغراض.

يأتي هذا الاهتمام بعد ترشح «بيت الحكمة» الذي طورته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» إلى القائمة القصيرة لجائزة «مكتبة العام» ضمن الدورة التاسعة من «جوائز التميز الدولية» التي يمنحها «معرض لندن الدولي للكتاب» 2022.

إقبال كبير

وأكدت مروة العقروبي مدير بيت الحكمة، أن الإقبال الكبير الذي شهده جناح بيت الحكمة من القراء والناشرين وزوار دورة العام الجاري من المعرض يدل على المكانة الثقافية للإمارة على الساحة العالمية.

وأضافت أنه منذ افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لبيت الحكمة اكتسب هذا الصرح الثقافي مكانة كبيرة في دولة الإمارات والعالم.