ورشة لتدريب طالبات «الاتصال الجماهيري» على كتابة الخبر الصحفي

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ورشة عمل متخصصة في كتابة الخبر الصحفي لطالبات كلية الاتصال الجماهيري بالجامعة القاسمية في الشارقة، سعياً لتحقيق أهداف المكتب بإعداد جيل جديد من الإعلاميين، ولتحقيق التعاون مع الجامعة القاسمية لتدريب الطالبات والطلاب على فنون العمل الصحفي.

قدم الورشة محمد هجرس الصحفي في مجلة مرامي، وتناولت عدة محاور منها الخبر وعناصره، وأخلاقيات الخبر الصحفي، وطرق صياغته، وكيفية التعامل مع المصادر، وكيفية تدقيق المعلومات.

وتم خلال الورشة التدريب على صياغة العناوين، وصياغة الخبر لوسائل الإعلام المختلفة، وكيفية التعامل مع المصادر، كما شملت الورشة فكرة عامة عن باقي فنون العمل الصحفي، وكيفية توليد الأفكار الصحفية، والعناصر التي تجعل الموضوع قابلاً ليصبح محتوى صحفياً.

وأعربت الطالبات المشاركات عن سعادتهن لحضور الورشة مؤكدات على أهمية مثل تلك الورش لصقل مهارات الطالبات، وتطوير قدراتهن في فنون الكتابة الخبرية، ووضعهن على الطريق السليم نحو صحافة وإعلام أخلاقي يساهم في بناء المجتمع، ويدفع نحو النهوض بالتوعية المجتمعية.