استوديو مواهب ينظم ورشة خاصة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف «مواهب»، استوديو الفنون المفضل لأصحاب الهمم في دبي، 16 أبريل الجاري، ورشة فريدة للاستكشاف الإبداعي والرقص للفتيان والفتيات والشباب، وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً.

وتبلغ رسوم الانضمام للورشة المخصصة لأصحاب الهمم، ممن تبلغ أعمارهم 13 عاماً فما فوق، 60 درهماً، وستقام في موقع مواهب الجديد في «غوتشي ويرهاوس فيليج»، بمنطقة القوز 3، حيث يضم الاستوديو مقهى مجتمعياً غير ربحي، إضافة إلى دوره كاستوديو فني، ويهدف إلى تحفيز الاندماج والتكامل في المجتمع.

وتتولى تنظيم الورشة خبيرة ومصممة الرقص، آنسي ألكسندر، التي نشأت في دبي. وتتمتع آنسي بقدرات مختلفة، رغم معاناتها من الشلل الدماغي منذ ولادتها، حيث تقوم بالتدريب على أنواع مختلفة من أساليب الرقص الكلاسيكي الهندي، بما في ذلك بهاراتاناتيام وكاثاك، إضافة إلى الرقص المعاصر واليوغا. وكانت آنسي قد تلقت تدريبها في تدريس وتصميم الرقص في الولايات المتحدة.

وبناءً على تجربتها الشخصية في تعلم الرقص والأداء كشخص من أصحاب الهمم، بدأت آنسي تنظيم الورش الصغيرة للأفراد من أصحاب الهمم، بعنوان «تعتقد أنني لا أستطيع الرقص؟»، ولكنها اضطرت للتوقف خلال الجائحة.

وقالت ويمي دي ماكر مديرة استوديو مواهب: «إننا نحرص على دمج وتكامل هذه الفئة في المجتمع، ونعتقد أنه من المهم وجود مدربة للرقص تواجه التحدي ذاته، وأن تتولى إدارة ورشة متخصصة لهم، آملين رؤية المزيد منهم معنا في هذا الحدث. ويسعدنا تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تساعد على تمكينهم وتحفيزهم».