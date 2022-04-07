«سكة 2022».. نجاحات نوعية.. تتوج بـ80 ألف زائر

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، النسخة العاشرة من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» الذي أقيم برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، في حي الفهيدي التاريخي من 15 إلى 24 مارس الماضي تحت مظلة موسم دبي الفني 2022، وكجزء من حملة «وجهات دبي ـ موسم دبي الفني» التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الإعلامي.

حققت دورة هذا العام من المهرجان نجاحات فاقت التوقّعات، كان أبرزها تسجيل حضور قياسي تجاوز 80,000 ألف زائر على مدار عشرة أيام؛ ليجمع محبّي الفنون من مختلف الثقافات والجنسيات تحت شعار «نحتفي بالفن، نحتفي بالازدهار» احتفالاً بالنجاحات التي تحققت على مدار النسخ التسع المتعاقبة للمهرجان. وستقام النسخة المقبلة من المهرجان في الفترة من 24 فبراير حتى 5 مارس 2023.

شكر وتقدير

بدورها، قالت نور خلفان الرومي، مدير مشروع مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022: «إننا ممتنون لجميع من شاركنا في هذا النجاح الذي لم يكن ممكناً دون دعمهم، وخاصة شريك المهرجان، دو، وكذلك المؤسسات التعليمية والثقافية في الإمارات التي أتحفت المهرجان بمشاركات رائعة. كما نقدم كل الشكر والتقدير إلى متطوعينا الذين نعوّل عليهم في كل عام لنكون قادرين على إدارة مهرجان بهذه الضخامة، فشكراً لهم على عملهم الشاق».

وأضافت الرومي: «نقدم جزيل الشكر أيضاً لجمهورنا العزيز الذي رافقنا في هذه التظاهرة الفنية الكبرى؛ فجمهور المهرجان يشكل أحد الداعمين الأساسيين له ويسهم في نجاح هذا اليوم. وأخيراً وليس آخر، الشكر الجزيل لفريق «دبي للثقافة » الذي عمل على مدار العام لجعل المهرجان في أبهى حلّة وترسيخ مكانته كوجهة عالمية للفنون والتصميم. ونتطلع إلى نسخة جديدة أكثر إبهاراً في العام القادم، وإلى العمل مع مبدعينا الشباب على مدار العام كي نمضي بهم نحو آفاق أرحب من النجاح والازدهار».

واستضاف «مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022» 1269 عملاً فنياً بمشاركة أكثر من 250 فناناً شاركوا حضورياً وافتراضياً، إلى جانب 57 ورشة عمل و70 عرضاً. كما شهد المهرجان نسبة مشاركة لافتة مع تسجيل 734 شخصاً في مختلف الجلسات وورش العمل. وتميّز المهرجان في دورة هذا العام بمشاركة 79 فناناً إماراتياً حضورياً شكّلوا 50% من إجمالي عدد المشاركين، بالإضافة إلى 34 فناناً عربياً مقيمين في دولة الإمارات والخليج العربي و45 فناناً من الفنانين الأجانب المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

برنامج حافل

وقدم المهرجان برنامجاً حافلاً من العروض الأدائية التي تميّزت في اليوم الختامي بمشاركة الفنان الإماراتي الصاعد أرقم العبري بعدد من أغانيه، أبرزها أغنية «تووردز ذي لايت» (الطريق إلى النور)، والفنانة الأردنية هند حامد التي صدحت بأغانيها المميزة، وأبرزها أغنيتها «دعاء للعشق».

ويحتضن حي الفهيدي العديد من المؤسسات الثقافية والمعارض الفنية المهمة التي تُقدّم الفعاليات والمعارض الخاصة بالتزامن مع تنظيم مهرجان سكة للفنون والتصميم في كل عام. وللمرة الأولى في تاريخ المهرجان، شهدت نسخة هذا العام منزلها الخاص «بيت سكة» الذي شكّل فضاء افتراضياً فريداً.

دورة مميزة

قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «إننا فخورون جداً بما حققته دورة هذا العام من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي واصلنا فيها تحقيق مهمتنا الهادفة لتوفير منصات للمواهب المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل مساعدتها على الازدهار والنمو، وصولاً إلى تعزيز الصناعات الثقافية في الإمارة وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.