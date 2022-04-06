«ربع قرن» تضيء درب أبو الفنون بــ«مسرح الفرجان»

المصدر: الشارقةـ البيان

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أعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن إطلاق مشروع مسرح الفرجان 2022، الذي تنظمه تحت شعار «أسرة تحب المسرح»، ضمن مشروعها التكاملي «المسرح وفنون العرض»، تحقيقاً للتفاعل مع قاطني مختلف أحياء مدن ومناطق إمارة الشارقة، عبر مجموعة من الورش التخصصية، التي تسهم في الكشف عن المواهب المسرحية ورعايتها.

تفاصيل المشروع

جاء ذلك خلال الجلسة الإعلامية، التي عُقدت في الساحة الخارجية بمركز ناشئة واسط للإعلان عن تفاصيل المشروع، بحضور مديري مؤسسات ربع قرن، وعدد من المنتسبين والفنانين والجمهور المهتم بشؤون المسرح وممثلي وسائل الإعلام، وتابع الحضور مقطعاً مرئياً حول مشروع مسرح الفرجان في دورته السابقة، وأهم مراحل إنجازه وأبرز نتائجه.

واستعرض خبير الفنون المسرحية الدكتور عدنان سلوم، المشرف على مشروع المسرح وفنون العرض في مؤسسات ربع قرن، تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه وشروط المشاركة فيه، والمتمثلة في أن يكون المشارك من قاطني فرجان إمارة الشارقة، وأن يشكل فريقاً من أحد فرجان الإمارة، إضافة إلى ملء الاستمارة الإلكترونية، وتقديم النص المقترح لاعتماده، ويُفضل أن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى، وأن تكون أحداثه من وقائع تاريخية أو من واقع الفريج، وتُقبل كافة أشكال المسرح ومختلف الفئات العمرية.

وتتيح «ربع قرن» لمحبي المسرح فرصة التسجيل في المشروع واستقبال المشاركات من اليوم ولغاية 30 يونيو المقبل، عبر الموقع الإلكتروني لمؤسساتها «أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات- تطوير»، ويشمل المشروع تقديم ورش افتراضية منوعة بداية بالورشة التعريفية لمسرح الفرجان بتاريخ 10 أبريل الجاري، وورشة إعداد الملف بتاريخ 17 الشهر الحالي، ومروراً بورشة توزيع المهام في 24 أبريل الجاري، وغيرها من الورش والفعاليات.

أفضل مسرحية

ورصدت مؤسسة ربع قرن جوائز قيمة للبرنامج، تضم ذهبية لأفضل مسرحية 8 آلاف درهم، وفضية لثاني أفضل عرض 6 آلاف درهم، وبرونزية لثالث أفضل عرض 4 آلاف درهم، إضافة إلى جائزة أفضل (20) موهبة من منتسبي مؤسسات ربع قرن، وهي عبارة عن نقاط تضاف إلى رصيد بطاقة العضوية والولاء «هِمّة» وترقية البطاقة إلى الفئة الذهبية وتسجيل مجاني لمدة عام لمنتسبي «أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة»، في الأعمار من 6 إلى 18 عاماً، وجائزة مالية للموهوبين من منتسبي الشارقة لتطوير القدرات- تطوير، في الفئة العمرية من 19 إلى 31 عاماً، وجائزة أفضل مدرب 4 آلاف درهم، وجوائز لأفضل فريج متعاون، وأسرة متعاونة.