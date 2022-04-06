«روتانا» و«أنغامي» معاً من جديد

المصدر: الرياض - البيان

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وقعت شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» اتفاقية شراكة استراتيجية مع «أنغامي»، منصة البث الموسيقي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتيح الاتفاقية لمنصة أنغامي إمكانية تقديم المحتوى الصوتي والمرئي الذي تنتجه روتانا عملاقة الترفيه العربي لمستخدميها. تعتبر روتانا الأسطول الأكبر في عالم الموسيقى والغناء العربي، بحيث تضم أبرز وأهم الفنانين في السعودية والخليج العربي، ومنهم محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، وعبدالله الرويشد، وماجد المهندس، ورابح صقر، ونوال الكويتية، وأحلام، وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلى عمرو دياب، وأصالة، وإليسا، وتامر حسني، ونجوى كرم، وشيرين عبدالوهاب، وأنغام، ووائل كفوري، وصابر الرباعي، وآخرين من بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا. وهي الشركة الوحيدة في العالم العربي صاحبة الريادة في صناعة الأعمال الغنائية وتوزيعها على جميع المنصات الإلكترونية (المرئية والمسموعة والمكتوبة). وتعد أكبر منتج للفيديو كليبات في الوطن العربي.

بينما تتميز «أنغامي» بالتزامها الراسخ بتوفير المحتوى الأصلي لقاعدة مستخدميها البالغ عددهم 75 مليون مستخدم ونقل الأصوات العربية المميزة إلى الساحة العالمية، وتأتي الاتفاقية لتؤذن بعودة التعاون بين المؤسستين، حيث كانت «روتانا للصوتيات والمرئيات» من أوائل شركاء «أنغامي» الكبار لدى إطلاقها في عام 2012. وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في الرياض خلال الأسبوع الجاري، ووقعها كلٌ من سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، وإيدي مارون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي، وتتيح لعشاق الموسيقى الوصول مجاناً إلى تشكيلة ضخمة من الأغاني الأصلية عبر أنغامي.