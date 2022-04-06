الشارقة تعرض أمام زوار «لندن الدولي للكتاب» جماليات الخط العربي وفنونه

المصدر: لندن ـ البيان

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تفتح إمارة الشارقة خلال مشاركتها ضيف شرف الدورة الـ49 من «لندن الدولي للكتاب»، الباب أمام زوار المعرض ورواد الحراك الثقافي الإنجليزي والأوروبي للإطلاع عن قرب على جماليات وفنون وتقنيات الخط العربي، حيث تنظم معرضاً جماعياً لنخبة من الخطاطين الإماراتيين والعرب، وتخصص منصة للخطاط خالد الجلاف، لتقديم أعمال فنية حيّة أمام الزوار، واطلاعهم على تاريخ أنواع الخطوط العربية ومدارسها والمواد المستخدمة في تنفيذها.

وتتيح منصة الخطاط خالد الجلاف الفرصة أمام زوار المعرض من مختلف بلدان العالم، الفرصة لاقتناء لوحات من الخط العربي تحمل أسماءهم باللغة العربية، في تجسيد ثقافي حي لرؤية الشارقة تجاه بناء جسور تواصل مع تاريخ وراهن الفنون والآداب الإماراتية والعربية، والاستثمار في المشتركات الإنسانية في إظهار القيم الأصيلة في الثقافة المحلية وجذورها الأصيلة.

وتقود أعمال الخطاط خالد الجلاف زوار جناح الإمارة للاطلاع على الأعمال التي يستضيفها معرض الخط العربي الجماعي، حيث تظهر لوحات من آيات الذكر الحكيم، والحكم، والأبيات الشعرية بخطوط الديواني، والنسخ، والثالث، والكوفي، مستكملةً بذلك مختلف أشكال الفنون والآداب والمعارف التي تحتفي بها الشارقة خلال مشاركتها في المعرض.