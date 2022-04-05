«ذاكرة الياسمين».. إصدار جديد لمنشورات دائرة الثقافة بالشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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صدر عن منشورات دائرة الثقافة بالشارقة، أخيراً، ديوان شعري موسوم بـ «ذاكرة الياسمين»، للشاعر المغربي رضوان صابر السنة الجارية، ويضم أكثر من 110 من قصائده التي كتبت ضمن مسار إبداعي طويل. ويشكل هذا الديوان أقرب إلى «أعماله الكاملة»، إذ يضم ما يزيد على ثلاثة دواوين شعرية ظلت متجمعة عند الشاعر، في اختيار وإرادة خاصة للجنوح إلى الكتابة والإبداع الشعري، وتأمل قصيدته وهي تنمو أمامه.

ديوان «ذاكرة الياسمين»، والذي يصدر بعد ديوان الشاعر رشيد منسوم «وَداعاً أَيُّهَا الدَّغَل، مَرحباً أَيَّتُهَا الفأس» (الصادر السنة الماضية 2021)، حفل بتقديم الشاعر عبدالحق ميفراني مدير دار الشعر بمراكش، والذي أشار إلى الشاعر رضوان صابر (مواليد قلعة السراغنة 1978)، «ينتمي إلى شجرة الشعر المغربي الوارفة، ضمن هذا النسيج المتعدد من أنماط الكتابة.. كما أن اختياره الوفاء للكتابة الشعرية، ضمن حرص بليغ على نسج سفر خاص للنص الشعري، وحوار خلاق مع التجارب الشعرية العربية».

ويشكل ديوان «ذاكرة الياسمين» نافذة وكوة على تجربة شاعر اختار اليوم، أن تكون ذاكرة الياسمين هي ديوانه الأول. لقد «صارت القصائد مأوى»، هكذا اختار الشاعر رضوان صابر القصيدة ملاذاً أبدياً للكتابة.