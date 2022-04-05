برنامج الربيع يثري مهارات «مرشدات الشارقة» بالفنون والأنشطة الترفيهية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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اختتمت مفوضية مرشدات الشارقة فعاليات «برنامج الربيع»، الذي نظمته تحت شعار «ربيعكم معنا»، لمدة ثلاثة أيام، مؤخراً، حيث زارت منتسبات المفوضية عدداً من المعارض التابعة للمؤسسة، وتعرفن على أنواع مختلفة من الفنون، كما تفاعلن مع ورش عمل مزجت الجانب الفني بالإرشادي، وأنشطة خارجية ترفيهية وتوعوية، عززت مهاراتهن في الحياة العملية.

أنشطة تفاعلية

وتنوعت الفعاليات التي انخرطت بها المرشدات في المخيم، الذي اختتم فعالياته 29 الشهر الماضي، ما بين أنشطة تفاعلية، حظين من خلالها بممارسة عدد من الرياضات، كركوب الدراجات، والقوس والسهم، وأنشطة توعية بطرق الوقاية من الأخطار، مثل ورشة «مهارات البقاء»، التي عرَّفت الفتيات بالإجراءات الواجب اتباعها لحماية الشخص في الحالات الحرجة. كما انخرطت منتسبات المفوضية في فرق جماعية، شاركن من خلالها في صناعة قوارب بدائية الصنع عن طريق الأخشاب والحبال، وتصميم نماذج يدوية لدراجات رملية بدائية.

أنشطة فنية

ونظمت المفوضية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، أنشطة فنية، حيث زارت الزهرات معارض فنية تابعة لمؤسسة الشارقة للفنون، حيث اكتشفن من خلالها عناصر الإبداع، التي يمتلكها الرسامون لتكوين اللوحات الفنية، وشاركن في ورش تصميم باقات الزهور عن طريق استخدام مواد متوافرة في «حديقة الحي» التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون. إضافة إلى ذلك، أسهمت «ورشة تعليم رسم الخرائط» في إثراء معلومات المرشدات حول مهارات التعامل مع الرموز والخطوط المستخدمة في الخرائط والأساليب الاحترافية في رسمها.

تأثير إيجابي

وحول فعاليات وأنشطة «برنامج الربيع» لموسم هذا العام، أكدت شيخة الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، التأثير الإيجابي الكبير، الذي يظهر على المرشدات من خلال هذه الملتقيات الترفيهية والتثقيفية، وأنها جزء مهم من استراتيجية المفوضية نحو بناء جيل من الفتيات القادرات على تحمل المسؤولية، وتهيئتهن لخوض تجارب الحياة بكل ثقة واقتدار، حيث تعزز هذه المخيمات عدداً من المهارات، وتنمي في المرشدات روح التعاون والمحبة والعمل الجماعي.

تثقيف وترفيه

وأضافت شيخة الشامسي: «كانت 3 أيام حافلة بالعمل والنشاط والابتسامات، التي ارتسمت على وجوه كافة الفتيات، اللاتي أنتجن خلالها أكثر من 50 لوحة فنية، وكان المخيم فرصة لخوض تجارب فنية ممتعة، اطلعت المرشدات فيها على جماليات اللوحات وأسرار تميزها، كما تعرفن على عدد من الطرق والأساليب الفنية في الرسم، في أيام امتزج فيها التثقيف بالترفيه، وحظيت الفتيات فيها بأوقات حافلة بالأنشطة، التي تسهم في تطوير مهارات منتسباتنا، وترسخ فيهن التواصل الإيجابي والثقة بالنفس».

وقالت نورة المعلا مديرة التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون: «سعداء بما قدمناه بالشراكة مع مفوضية مرشدات الشارقة للفتيات من فرص مميزة، من شأنها إثراء ثقافتهن، إذ طالما سعينا في مؤسسة الشارقة للفنون لجعل الفن متاحاً لجميع أفراد المجتمع، عبر برامج مصممة بعناية وتناسب كل الأعمار، ونتطلع قدماً لتقديم برامج مماثلة مع المفوضية».