دبي للكوميديا 2022.. 11 يوماً من الفرح بمشاركة أبرز نجوم العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف مهرجان دبي للكوميديا عن برنامج فعالياته المليء بالمرح، والذي ينطلق خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو المقبل، في عدة مناطق من دبي بما فيها «كوكا كولا أرينا» ومركز «ذا أجيندا» وغيرهما من الأماكن.

ويقام المهرجان بتنظيم جدول فعاليات دبي، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنتاج «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف»، وسيقدم أروع الأجواء الكوميدية الحيوية من خلال مشاركة كوكبة مميزة من أبرز المواهب المحلية والعالمية مثل: جوش ويديكومب وفير داس وجو كوي وجاد المالح وراسل بيترز، حيث يقدم عروض الكوميديا الحيّة الكفيلة برسم الابتسامة على وجوه الجميع على مدار 11 يوماً.

«آكت يور أيج»

ويعود النجم الكوميدي راسل بيترز إلى دبي من خلال المهرجان، بعد النجاح الكبير الذي حققه عرضه الرائع على مسرح كوكا كولا أرينا، ليفتتح مهرجان دبي للكوميديا بعرضه الشهير «آكت يور أيج» مع الفنان ألينجون ميترا ومنسق الأغاني دي جيه ستارتنج فروم سكارتش.

وبنى الفنان فير داس الذي سيشارك في مهرجان دبي للكوميديا، نفسه بشكل مميز باعتباره فناناً كوميدياً لا مثيل له. ويتمتع فير داس بمسيرةٍ مهنية مليئة بالأعمال الموسيقية والكوميدية والمشاركات السينمائية في بوليوود، بالإضافة إلى خبرةٍ مميزة في قطاع الترفيه. ويحظى الفنان الكوميدي بشهرةٍ واسعة في الهند، كما يعمل حالياً على إنجاز عملٍ مميز بعد أن قام بجولةٍ عالمية وظهر في مسلسلٍ أمريكي كوميدي وبرنامجٍ خاص على نيتفلكس.

شوط كبير

كما يشارك في المهرجان جو كوي الذي يعد واحداً من أبرز نجوم الكوميديا الحاليين، حيث قطع شوطاً كبيراً في إنتاج عروضه الكوميدية الفريدة، والتي استوحاها من أجواء عائلته المرحة. وينتقل الفنان بجولته العالمية «فاني إز فاني» إلى دبي تلبيةً لطلب الجمهور الكبير، حيث يقدم ضمن فعاليات المهرجان هذا العام عرضاً ترفيهياً واحداً يعتمد على التقليد والارتجال الكوميدي المستوحى من تجاربه الشخصية. ويُقام العرض برعاية مجموعة بلو بلود بالتعاون مع مهرجان دبي للكوميديا.

كما يقدم الفنان الشهير جوش ويديكومب المشارك في مهرجان دبي للكوميديا أحدث عروضه الكوميدية، والذي يتميز بالأفكار الجديدة والمبتكرة. ويتناول العرض مجموعةً من المواضيع الاجتماعية المتنوعة والمتداولة ضمن قالب كوميدي لا يخلو من الانتقاد الساخر.

ويحظى فنان الكوميديا الارتجالية جاد المالح بشهرة عالمية. ويقدم الفنان الفرنسي من أصول مغربية عرضاً حصرياً في مهرجان دبي للكوميديا بعد سبع سنوات من تقديم عرض سان تامبور خلال جولةٍ عالمية في أكثر من 15 دولةً. ويعتزم الفنان تقديم عرضٍ غامر يجمع بين الارتجال وتقليد الشخصيات، حيث يعود للمشاركة في المهرجان للمرة الثالثة في عرض دايور المنفرد، بعد النجاح الكبير الذي حظي به في الدورتين السابقتين من مهرجان دبي للكوميديا.