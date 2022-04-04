«المداح أسطورة الوادي».. قصة شائكة ومفاجآت في الأحداث

المصدر: القاهرة- جنا حماد

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نجح المسلسل المصري «المداح أسطورة الوادي»، للفنان حمادة هلال، الذي يعرض في الموسم الرمضاني 2022، في جذب أنظار واهتمام الجمهور والمتابعين، بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، وسط منافسة درامية دسمة، بين عدد كبير من الأعمال، يشارك فيها عدد من النجوم.

وتحت عنوان «مدد يا رب».. علق الفنان حمادة هلال عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستغرام»، على تجاوب الجمهور مع العمل، وتصدره تريند «تويتر» و«فيسبوك»، بعد أولى حلقات الجزء الثاني من المسلسل.

و«المداح أسطورة الوادي» يشارك في بطولته حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد بدير، سهر الصايغ، بجانب الفنانين كمال أبو رية وأحمد عبد العزيز، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة شائكة

ويستكمل الجزء الثاني من العمل، قصة «صابر»، الذي يجسد شخصيته حمادة هلال، بعد أن يتخلص من كل كتب السحر، أملاً في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسي علم، في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء.

وتوقع بطل العمل، الفنان حمادة هلال، استمرار نجاح المسلسل، مرجعاً ذلك إلى طبيعة قصة المُسلسل الشائكة جداً، والتي تقترب من مناطق غير تقليدية، وهو ما جعل أسرة المسلسل تتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة، وكل مشهد خلال الأحداث.