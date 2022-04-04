دارة الدكتور سلطان القاسمي تسلط الضوء على الميدالية الذهبية «ابن سينا» الممنوحة من «يونسكو»

المصدر: الشارقة ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلط دارة الدكتور سلطان القاسمي في أبريل الجاري وضمن مشروع «قطعة الشهر» الضوء على الميدالية الذهبية «ابن سينا» التي منحتها المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أكتوبر 1998 وتعد من أعلى الميداليات التي تُمنح للشخصيات التي بذلت جهوداً كبيرةً في مجال نشر الثقافة والتربية والتعليم وهي من أبرز الأهداف الأساسية لـ«يونسكو».

وتقلد صاحب السمو حاكم الشارقة الميدالية من فريدريكو مايور المدير العام لمنظمة يونسكو في جلسة خاصة عُقدت بحضور وفود الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة.

يذكر أن «قطعة الشهر» مشروع أطلقته دارة الدكتور سلطان القاسمي ويهدف إلى تسليط الضوء شهرياً على إحدى القطع المتميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تمثل إنجازات استثنائية في مختلف المجالات العلمية والثقافية.